I znów problem z pierwszeństwem przejazdu! Kraksa trzech samochodów w Toruniu

2025-07-24, 10:42 Michał Zaręba/Redakcja

Zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu ul. Mlecznej z Chrobrego w Toruniu/fot. KM PSP Toruń/Facebook

Zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu ul. Mlecznej z Chrobrego w Toruniu. Jedna osoba trafiła do szpitala. Znane są wstępne przyczyny porannej kolizji.

- 39-letni kierujący dostawczym volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej oplem 45-letniej kobiecie, czym doprowadził do zderzenia aut - przekazał mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Siła uderzenia była tak duża, że opel najechał jeszcze na inny pojazd marki Volkswagen. 45-letnia kobieta trafiła do szpitala. Pozostali uczestnicy nie odnieśli obrażeń. Kierujących pojazdami byli trzeźwi. Apelujemy do uczestników ruchu o zachowanie ostrożności. Chwilę nieuwagi lub zlekceważenie przepisów może doprowadzić do groźnych sytuacji.