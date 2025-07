Kładka nad Aleją Jana Pawła II w Bydgoszczy zamknięta. Co na to mieszkańcy?

2025-07-24, 06:50 Damian Klich / Redakcja

Trwa remont kładki nad Aleją Jana Pawła II w Bydgoszczy. / Fot. Daniel Klich

Łączyła osiedla Wyżyny i Wzgórze Wolności w Bydgoszczy. Od poniedziałku 34-letnia pieszo-rowerowa przeprawa przechodzi remont.

- Jak jest potrzeba, to trzeba robić. Lepiej zapobiegać. Tym bardziej, że jest dość skorodowana - mówi jedna z okolicznych mieszkanek, która na co dzień korzystała z bydgoskiej przeprawy.



- To spore utrudnienie. Chciałem tu przejść do bloku. Nie dam rady już iść naokoło - mówi kolejna kobieta, którą spotkał nasz reporter.



Wymienione mają być balustrady oraz elementy konstrukcji. Remont ma się zakończyć do połowy listopada. Zalecane jest przejście wiaduktem na ulicy Glinki lub wiaduktami na Wojska Polskiego.



Więcej w materiale poniżej.





Relacja Damiana Klicha