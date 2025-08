Plac Wolności zamknięty dla samochodów! Kolejny etap rewitalizacji tej części Bydgoszczy [zdjęcia]

Niecodzienny wypadek na przystani wiślanej we Włocławku. W trakcie wodowanie skutera wodnego do rzeki wpadł samochód, holujący skuter na lawecie. Czytaj dalej »

W związku z kolejnym etapem prac związanych z rewitalizacją tej części miasta - od poniedziałku (4 sierpnia) zamknięty został dla samochodów Plac Wolności. Dodatkowo nie ma możliwości dojazdu z ul. Gimnazjalnej i ks. Piotra Skargi do ul. Gdańskiej. Został wyznaczony objazd ulicami: 3 Maja, Jagiellońską, 19 marca 1981 roku i Parkową. Drogowcy zachęcają do wyboru alternatywnych tras i wcześniejszego planowania podróży, apelują też o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót. Rewitalizacja Placu Wolności w Bydgoszczy rozpoczęła się w połowie 2023 roku od budowy największego w mieście zbiornika retencyjnego. Od kwietnia zeszłego roku trwa kolejny etap. W ramach rewitalizacji przywrócony zostanie historyczny wygląd reprezentacyjnej części Śródmieścia, wrócą kwiaciarnie, zniknie postój taksówek, zostaną poszerzone chodniki i pojawi się więcej zieleni. Z kolei w części ogrodowej w pobliżu liceum ma stanąć sferyczny zegar słoneczny na granitowym postumencie. Wiadomo też, że na Plac Wolności nie wróci obecny pomnik. W maju bydgoscy radni zdecydowali o jego likwidacji. W jego miejsce ma powstać nowy monument.

