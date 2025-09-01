35 zbiorników retencyjnych i instalacja do oczyszczania deszczówki powstaną w Bydgoszczy

2025-09-01, 19:01  Damian Klich/Redakcja
Pierwsze prace rozpoczęły się przy Alei Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy/fot. Damian Klich

Prace przy budowie jednego z 35 nowych zbiorników retencyjnych rozpoczęły się przy Alei Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy.

To drugi etap projektu, który ma przeciwdziałać skutkom zmian klimatu. - Tym razem nie będzie takich utrudnień w ruchu, jak poprzednio - zapewnia prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, Stanisław Drzewiecki. - To są zbiorniki lokowane poza najbardziej wrażliwymi, trudnymi miejscami, które są już „zaopiekowane” w czasie poprzedniej realizacji – tłumaczy. - Powstaną aż w 23 węzłach – będą to instalacje do oczyszczania, uzdatniania i dezynfekcji wody deszczowej, która dopiero po takim procesie może być wykorzystana do nawadniania terenów zielonych.

Zdaniem prezesa MWiK - zbiorniki retencyjne zbudowane w pierwszym etapie zdały egzamin. Wykonawcami będą firmy Strabag i Meliorex. Wszystkie prace mają być rozciągnięte na 3 lata. Przy Alei Lecha Kaczyńskiego nie powinno być utrudnień, ponieważ roboty zaplanowane są w pasie zieleni, zakończą się w kwietniu 2026 roku. W poniedziałek ulica Szamarzewskiego zostanie czasowo zamknięta do listopada tego roku. O kolejnych utrudnieniach MWiK ma informować na bieżąco. 

Projekt będzie kosztował 265 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 166 milionów.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz
