Kolejne zbiorniki retencyjne powstaną w Bydgoszczy. Inwestycje Miejskich Wodociągów

2025-07-01, 21:00 Tatiana Adonis/Redakcja

Ciąg dalszy inwestycji Miejskich Wodociągów i wdrażania w życie koncepcji miasta-gąbki. Prezes MWiK podpisał dwa kontrakty z wykonawcami niebiesko-zielonych ekoprojektów.

Chodzi m.in. o zatrzymywanie, magazynowanie i ponowne wykorzystanie deszczówki. To kolejny etap w walce z negatywnymi skutkami zmian klimatu, m.in. suszą oraz gwałtownymi ulewami, zalewającymi ulice.



- W pierwszym etapie spółka MWIK, która w imieniu miasta realizuje przedsięwzięcie podpisała pięć umów o wartości 84 mln zł na 29 zadań, które polegać będą przede wszystkim na budowie kolejnych zbiorników retencyjnych i rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej – informuje ratuszowa strona bydgoszcz.pl. - Za prace odpowiadać będą firmy Meliorex i Strabag, które na etapie postępowań złożyły najkorzystniejsze oferty.

Inwestycja oprócz budowy zbiorników obejmie również zwiększenie przepustowości istniejących kanałów deszczowych, przebudowę istniejących kanałów piętrowych czy budowę urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych. Prace zakończą się jesienią przyszłego roku.



Łączna wartość całego ekoprojektu MWiK oraz miasta to ponad 264 mln zł. Unijne wsparcie to 166 mln zł ze środków Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.



