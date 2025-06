Jest oszczędna i ekologiczna. Zakończyła się modernizacja toruńskiej oczyszczalni ścieków

2025-06-28, 09:22 Michał Zaręba/Redakcja

Zakończyła się modernizacja toruńskiej oczyszczalni ścieków/fot. Michał Zaręba

Toruńskie Wodociągi podsumowały inwestycje dotyczące modernizacji gospodarki energetycznej i wytwarzania biogazu.

O korzyściach modernizacji toruńskiej oczyszczalni ścieków opowiadał Władysław Majewski, prezes Toruńskich Wodociągów.



– Ostatnie lata to zwiększenie liczby naszych klientów, wśród których jest nie tylko Toruń, ale też wszystkie okoliczne gminy. Nasza oczyszczalnia jest oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną, produkujemy około 60 ton osadu na dobę i - dzięki nowym instalacjom - wytwarzamy bardzo dużą ilość biogazu, między 500 a 600 metrów sześciennych na godzinę – mówił prezes. - Z roku na rok te wartości wzrastały, tak jak wzrasta ilość wyprodukowanej energii elektrycznej. Mamy też hydroelektrownię o mocy 65 kW, jest to chyba jedyna taka instalacja w Polsce, gdzie zamontowaliśmy urządzenie, które nam wytwarza prąd na zrzucie ścieków oczyszczonych do Wisły, to rozwiązanie unikatowe – dodał.



Koszt inwestycji to blisko 30 mln zł. Miasto otrzymało pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego.