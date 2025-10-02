Takiej inwestycji w gminie Świecie jeszcze nie było. Rozpoczyna się budowa oczyszczalni ścieków

2025-10-02, 11:37 Marcin Doliński/Redakcja

Gmina Świecie rozpoczęła budowę oczyszczalni ścieków/fot.: swiecie.eu

100 milionów złotych będzie kosztować budowa nowoczesnej i pierwszej w gminie Świecie oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest konieczna ze względu na unijne przepisy. Do tej pory samorząd korzystał z zakładowej oczyszczalni firmy Mondi.

– Symboliczne przekazanie placu budowy pod nową oczyszczalnię ścieków. Inwestycję, która przejdzie do historii jako największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w dziejach naszej gminy – podkreślają lokalne władze.



– Przemysł ma inne wartości, a ścieki komunalne inne. Zakład Mondi musiałby się dostosować do nas, a tego nie chce zrobić – mówił Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. – Dlatego po wielu latach musieliśmy postawić na to, że trzeba będzie zbudować oczyszczalnię komunalną. Mimo że będzie to najdroższa inwestycja w historii gminy Świecie, to okazało się, że dostaliśmy najwyższe dofinansowanie, blisko 66 milionów ze środków europejskich, nie z budżetu naszej gminy. Zadanie będzie realizowała nasza spółka – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, która złożyła wniosek. Koszt oczyszczalni to 100 milionów złotych, ale przy odliczonym podatku VAT jest to około 80 milionów. W 2027 roku będziemy niezależni, ze swoją oczyszczalnią, nowoczesną i praktycznie samowystarczalną – dodał.



Gmina Świecie wybuduje ten obiekt wspólnie z gminą Bukowiec, która również nie posiada swojej oczyszczalni ścieków.