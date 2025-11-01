Awaria wodociągu w gminie Wielka Nieszawka! Naprawa może potrwać dwa dni [zdjęcia, wideo]

2025-11-01, 13:06 Michał Zaręba/Redakcja

Awaria wodociągu w gminie Wielka Nieszawka/ft. Michał Zaręba

W związku z awarią wodociągu na ul. Nieszawskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Poziomkową trwają prace mające na celu jej usunięcie i przywrócenie ruchu w obu kierunkach. Wprowadzono zmiany komunikacyjne.

- Mamy uszkodzoną jedną z trzech magistrali wodociągowych, która zasila Toruń z ujęcia Mała Nieszawka - mówi Władysław Majewski, prezes Toruńskich Wodociągów. - Nie ma żadnych utrudnień dla mieszkańców miasta. Cała sieć wodociągowa funkcjonuje normalnie, jedynie w domu przy dwóch niewielkich ulicach, na granicy miasta z gminą Wielka Nieszawka mieszkańcy nie mają wody, ale już został podstawiony beczkowóz. Prowadzimy intensywne prace naprawcze. Jesteśmy dobrej myśli, że uda się w ciągu najbliższych dni tę awarię usunąć. Jest to spore przedsięwzięcie, albowiem chodzi o magistralę o średnicy pół metra, więc to jest duża instalacja, która wymaga dużo pracy.



Dla mieszkańców ulic Zagrodowej, Cierpickiej i Przy Nasypie podstawiono beczkowóz z wodą.



Na utrudnienia muszą przygotować się kierowcy. Wyznaczono objazd od Krowiego Mostku do ul. Poznańskiej ul. Wiślaną. Autobus linii nr 151 do Małej Nieszawki kursuje ul. Poznańską i Wodociągową w obie strony. Do odłownia wstrzymano kursy linii nr 152

Postępy w usuwania awarii będą na bieżąco zamieszczane na stronie torun.pl