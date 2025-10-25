Nie było wody w kranach w Koronowie. Sobotnia awaria wodociągów już usunięta

2025-10-25, 16:14  Natasza Trzebuchowska
Woda powinna już wrócić do kranów

Woda powinna już wrócić do kranów

Przerwa w dostawie wody i zalana ulica Nakielska - to skutki porannej awarii wodociągów w Koronowie. Obejmowała głównie obszar starej części miasta.

Prace naprawcze zostały już zakończone. Przeprowadził Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Jak poinformowało Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie - woda powinna już powoli wrócić do kranów.

Region

Polityczna burza w Inowrocławiu. Prezydent miasta odpowiadał na zarzuty radnych KO

Polityczna burza w Inowrocławiu. Prezydent miasta odpowiadał na zarzuty radnych KO

2025-10-25, 14:39
Orzeł bielik złamał skrzydło. Ptak uratowany przez strażników z Inowrocławia

Orzeł bielik złamał skrzydło. Ptak uratowany przez strażników z Inowrocławia

2025-10-25, 13:18
Bezpłatne ustawianie świateł w samochodzie Dziś i w trzy listopadowe soboty [lista stacji]

Bezpłatne ustawianie świateł w samochodzie! Dziś i w trzy listopadowe soboty [lista stacji]

2025-10-25, 11:55
Samochód osobowy zderzył się z autobusem MZK. Wypadek w Grudziądzu

Samochód osobowy zderzył się z autobusem MZK. Wypadek w Grudziądzu

2025-10-25, 09:30
Wypadek na DK 25 w Stryszku. Jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch aut osobowych [zdjęcia]

Wypadek na DK 25 w Stryszku. Jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch aut osobowych [zdjęcia]

2025-10-24, 22:31
Wrócili z zamknięcia w ciele. Kolejne wybudzenia w toruńskiej fundacji Światło

„Wrócili z zamknięcia w ciele”. Kolejne wybudzenia w toruńskiej fundacji „Światło”

2025-10-24, 21:36
30-metrowy mural zwieńczył obchody bydgoskiego plastyka. Szkoła świętuje 80-lecie [zdjęcia]

30-metrowy mural zwieńczył obchody bydgoskiego „plastyka”. Szkoła świętuje 80-lecie [zdjęcia]

2025-10-24, 21:12
Kwesta na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Kolejny rok z nagrobkiem rodziny Jankowskich

Kwesta na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Kolejny rok z nagrobkiem rodziny Jankowskich

2025-10-24, 19:25
Nie wiem, czy to był strajk, czy zwykły postój. Przesłuchanie mechaników MZK w bydgoskim sądzie

„Nie wiem, czy to był strajk, czy zwykły postój”. Przesłuchanie mechaników MZK w bydgoskim sądzie

2025-10-24, 18:43

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę