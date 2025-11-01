Woda już płynie z kranów. Awaria wodociągu w Małej Nieszawce została usunięta [zdjęcia]

2025-11-01, 22:14  Michał Zaręba/Redakcja
Uszkodzona magistrala wodociągowa, która zasila Toruń z ujęcia Mała Nieszawka/fot. nadesłane

Uszkodzona magistrala wodociągowa, która zasila Toruń z ujęcia Mała Nieszawka/fot. nadesłane

W niedzielę ekipy sprawdzą szczelność sieci, a w poniedziałek rozpocznie się odbudowa ulicy Nieszawskiej, w miejscu wykopu.

- Służby naprawiły awarię wodociągu w Małej Nieszawce - przekazał w sobotę późnym wieczorem rzecznik prezydenta Torunia Marcin Centkowski. - Woda została już podłączona.

Przypomnijmy: w ciągu dnia doszło do uszkodzenia jednej z trzech magistrali wodociągowych, która zasila Toruń z ujęcia Mała Nieszawka. Dla mieszkańców z trzech ulic został podstawiony beczkowóz z wodą. Służby przewidywały, że naprawa może potrwać nawet dwa dni.

