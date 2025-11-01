Wyciek gazu w Toruniu. Skrzyżowanie Lubicka-Ślaskiego zostało zamknięte

2025-11-01, 19:47 Michał Zaręba/Redakcja

Wyciek gazu w Toruniu

W związku z awarią instalacji gazowej, MZK zmieniły organizację ruchu w Toruniu. Policjanci kierują ruchem.

Tramwaje linii nr 1 z pętli Uniwersytet, nr 5 z Motoareny i nr 6 z Heweliusza kursują na skróconej trasie do al. Solidarności.



Od al. Solidarności do pętli Olimpijska uruchomiono zastępczą komunikację autobusową (zatrzymuje się na przystankach autobusowych w pobliżu przystanków tramwajowych).



Z dotychczasowych ustaleń Policji wynika, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców i nie było konieczności ewakuacji.