Nieprzyjemny problem na Politechnice Bydgoskiej. Ścieki ściekały z sufitu w nowym budynku

2025-02-20, 17:05 Damian Klich/Redakcja

W budynku J Politechniki Bydgoskiej doszło do wycieku kanalizacji/fot: Damian Klich

Do awarii kanalizacji doszło w budynku J na Politechnice Bydgoskiej. Jest to stosunkowo nowy budynek. – Na szczęście była to awaria niewielka – mówił Szymon Różański, rzecznik Politechniki Bydgoskiej.

– Sytuacja jest opanowana, zabezpieczona jest cała kanalizacja. Nasze służby wewnętrzne usuwają tę usterkę, jak i jej skutki. One są dość ograniczone, bo doszło do drobnego przecieku zawartości kanalizacji w jednym ze stropów. Nie mamy studentów, w tym miejscu nie ma zajęć. Przebywali tam pracownicy naszej obsługi, którzy poinformowali o zdarzeniu i tyle. Jest to sala komputerowa, sprzęt nie ucierpiał, został przeniesiony. W zasadzie to kwestia uprzątnięcia podłogi i oczywiście naprawy sufitu – dodał Różański.



Na razie nie wiadomo, co było przyczyną przeciekania nowej kanalizacji.