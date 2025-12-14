Włocławek nie odpuści w sprawie lokalizacji mostu. Ma przebiegać przy zakładach chemicznych

2025-12-14, 16:50  Marek Ledwosiński/Redakcja
Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki/fot. Krzysztof kukucki/Facebook

Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki odniósł się do wiadomości, że most przez Wisłę w linii drogi S-10 ma być zbudowany na wysokości osiedla Zazamcze, a nie, jak przyjęto w konsultacjach społecznych, w oddaleniu od miasta, tuż przy fabryce chemicznej ,,Anwil".

- Nowy most we Włocławku ma powstać tam, gdzie tego chcą mieszkańcy. Nie ma zgody Ratusza na lokalizację przeprawy w miejscu innym niż ta, którą wypracowano w konsultacjach społecznych - mówi Krzysztof Kukucki.

- Mieszkańcy Włocławka oczekują, że droga ekspresowa będzie przebiegać przy zakładach chemicznych i to się nie zmienia - dodał prezydent Kukucki. - Będę wszystkimi siłami zabiegał, żeby taki właśnie był przebieg. Tutaj absolutnie nic się nie zmienia. Oficjalnym stanowiskiem miasta jest przebieg przy zakładach chemicznych. Uważamy, że jest on najbardziej optymalny. Spotykam się i rozmawiam z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, aktywny w tym obszarze jest wiceszef sejmowej komisji infrastruktury, Piotr Kowal, poseł z Włocławka silnie związany z miastem.

Włocławianie nie chcą drogi ekspresowej na Zazamczu, bo będzie biegła pod oknami i zlikwiduje ogrody działkowe. Tymczasem inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, powołuje się na ustalenia z resortem obrony. Argument jest poważny - nie można skupiać w jednym miejscu dwóch elementów infrastruktury krytycznej - wielkiej fabryki chemicznej i mostu.

Włocławski Ratusz twierdzi, że argumenty resortu obrony są nieracjonalne, biorąc pod uwagę to, że MON nie zaprotestował przeciw lokalizacji w sąsiedztwie Anwilu planowanej elektrowni atomowej, oraz wielkiego magazynu energii, który ma przechowywać prąd, produkowany przez planowaną przez Orlen farmą fotowoltaiczną.

