Włocławek podzielił się pieniędzmi. Wsparcie dla Powiatowego Centrum Zdrowia

2025-12-17, 20:40 Marek Ledwosiński/Redakcja

Przedstawiciele Włocławka, powiatu włocławskiego i Powiatowego Centrum Zdrowia podpisali umowę partnerstwa, dzięki której PCZ we Włocławku otrzyma ponad 4,5 miliona złotych/fot. Włocławek/Facebook

Przedstawiciele Miasta Włocławek, powiatu włocławskiego i Powiatowego Centrum Zdrowia podpisali umowę partnerstwa, dzięki której PCZ we Włocławku otrzyma ponad 4,5 miliona złotych.

Jest to refundacja zakupu tomografu komputerowego, który już od blisko roku służy pacjentom. Sto procent pozyskanych środków pochodzi ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pozyskane fundusze pozwolą na dalszy rozwój Powiatowego Centrum Zdrowia, które na co dzień służy mieszkańcom Włocławka i regionu włocławskiego.



Przekazane pieniądze to część z 80 milionowej puli, którą otrzymało Miasto Włocławek.



