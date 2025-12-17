Prof. Andrzej Dragan we Włocławku. Czy cyfryzacja i sztuczna inteligencja ułatwiają pracę?

2025-12-17, 19:51  Agnieszka Marszał/Redakcja
Wybitny fizyk, popularyzator nauki prof. Andrzej Dragan z Uniwersytetu Warszawskiego był gościem ogólnopolskiej konferencji edukacyjnej we Włocławku/fot. Włocławek/Facebook

Wybitny fizyk, popularyzator nauki prof. Andrzej Dragan z Uniwersytetu Warszawskiego był gościem ogólnopolskiej konferencji edukacyjnej we Włocławku. Eksperci, nauczyciele i uczniowie rozmawiali o edukacji w erze cyfryzacji i zawodach przyszłości.

Prof. Dragan wygłosił wykład o sztucznej inteligencji. - Kiedyś był taki zawód, jak kierowca windy, na przykład. Podejrzewam, że wiele zawodów, jeśli nie zniknie, to będzie się musiało mocno zmienić. Duża część pracy się automatyzuje - ta łatwiejsza część pracy się automatyzuje, więc zostaje nam do wykonania ta trudniejsza część. Praca robi się w zasadzie coraz trudniejsza niż coraz łatwiejsza - mówił prof. Dragan.

- Takiej konferencji we Włocławku jeszcze nie było - podkreśla Kinga Twardzik-Pawłowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. - Przyjechał do nas profesor Andrzej Dragan, znany fizyk. Konferencja dotyka edukacji i zmian, które niesie za sobą obcowanie ze sztuczną inteligencją i z cyfryzacją. Zawody, które teraz istnieją, zanikną, a pojawią się nowe, których nazw nawet jeszcze nie znamy. O tym chcemy rozmawiać.

Konferencja odbywała się pod patronatem PR PiK.

Więcej w relacji Agnieszki Marszał.

