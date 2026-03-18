Sztuczna inteligencja na tropie manipulacji w sieci. System ma obnażyć nieuczciwe praktyki

2026-03-18, 06:54 Sława Skibińska-Dmitruk/DW

Jak wykryć techniki manipulacyjne przy zakupach w sieci? O tym w Bydgoszczy rozmawiają specjaliści podczas konferencji, którą zorganizował UOKiK/ Fot. UOKiK, X

Jak wykryć techniki manipulacyjne przy zakupach w sieci? Jaki jest mechanizm kupowania rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy? O tym w Bydgoszczy rozmawiali specjaliści podczas konferencji, którą zorganizował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W czasie spotkania prezentowany był system, który ma obnażyć nieuczciwe praktyki. Techniki, które klienta wprowadzają w błąd, oceni sztuczna inteligencja.





- Jednym z takich zagrożeń są dark patterns , czyli ciemne interfejsy - mówiła Agnieszka Szafran z bydgoskiej delegatury UOKiKU. - Manipulują użytkownikami i mogą nas skłonić do zakupów, których tak naprawdę nie chcemy zrobić - dodaje.



- Tymi wszystkimi zasadami rządzą algorytmy, a więc zaczynają rządzić i nami - zauważał Jacek Marczak z bydgoskiej delegatury UOKiKU. - Jeżeli pewien problem jest stworzony przez algorytmy, przez systemy, to może trzeba użyć również systemów, żeby temu przeciwdziałać. My jako polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów naszą wiedzę wykorzystaliśmy, zlecając stworzenie narzędzia, które ma analizować stronę internetową i ocenić, czy mogą tam być nieuczciwe elementy, mające wprowadzić konsumentów w błąd - dodaje.



- To będzie też robiła sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że dzięki temu narzędziu na więcej rzeczy będziemy mogli zwrócić uwagę - mówiła Agnieszka Szafran.





We’re kicking off the international conference "Protecting Consumers in the Digital Age: AI and Dark Pattern Detection.”



At the invitation of the President of #UOKiK, representatives of authorities cooperating within the International Consumer Protection and Enforcement Network… — UOKiK (@UOKiKgovPL) March 17, 2026