O komputerach dla szkół i cyberbezpieczeństwie. Wicepremier Krzysztof Gawkowski w PR PiK

2025-12-12, 15:00 Maciej Wilkowski/Redakcja

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w studiu Polskiego Radia PiK/fot. Tomasz Kaźmierski

Do końca roku ponad 30 tysięcy uczniów z naszego regionu dostanie laptopy. Pierwsze już przekazano w Pruszczu, kolejne zostaną dostarczone w najbliższych dniach. To część programu „Cyfrowy Uczeń", o którym mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia PiK wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- Jest to olbrzymi i ambitny plan. Województwo kujawsko-pomorskie, szkoły w naszym województwie otrzymają ponad 30 tysięcy komputerów - mówił wicepremier w Polskim Radiu PiK. - Trafią do szkół, później do uczniów. Jest to program „Cyfrowy Uczeń", który dostarcza także materiały, programy pomagające kształcić się - na przykład w ramach higieny cyfrowej, odpowiedzialności za to, czym jest Internet. Uczy też bezpieczeństwa - żeby czerpać z użytkowania komputera, Internetu nie tylko wiedzę, ale również świadomość, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą obecność w sieci i jak się dobrze w cyfrowym świecie odnajdywać. Bardzo się z tego programu cieszę. Pierwsze laptopy już dojechały do kujawsko-pomorskich szkół. Będzie to szło bardzo szybko, sprzęt zostanie dostarczony do końca roku, czyli w dwa tygodnie. Kilka tirów rozjechało się po Polsce i niebawem dojadą do wszystkich szkół. (...)



Rozmowę z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim prowadził Maciej Wilkowski. Można jej posłuchać niżej:





