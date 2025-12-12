Blisko 2 miliony złotych dla Politechniki Bydgoskiej. Uczelnia laureatem prestiżowego konkursu [zdjęcia]

2025-12-12, 15:54 Redakcja

Politechnika Bydgoska została wyróżniona w prestiżowym konkursie/fot. materiały PBŚ/nadesłane

Politechnika Bydgoska znalazła się na czele laureatów konkursu „Doskonałość dydaktyczna”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Aż 71 polskich uczelni otrzyma dofinansowanie na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia ze studentami. Najwyżej oceniony przez ekspertów projekt przygotowała Politechnika Bydgoska, która otrzyma dofinansowanie rzędu 2 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na szereg działań związanych z podnoszeniem kompetencji kadry dydaktycznej.



Władze uczelni przedstawiły szczegóły projektu „Akademia Polytechnos” na konferencji prasowej w siedzibie NCBR. Jego celem jest przede wszystkim podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej. Najważniejsze założenia projektu to chociażby stworzenie nowoczesnej platformy ewaluacyjnej, która umożliwi uczelni systemową obsługę procesu kształcenia oraz zarządzanie jakością procesu dydaktycznego, organizacja wizyt studyjnych dla pracowników dydaktycznych czy też podnoszenie umiejętności cyfrowych lub dotyczących projektowania uniwersalnego w dydaktyce akademickiej. - Najważniejsze w obszarze dydaktycznym, z czym zmagamy się obecnie, to potrzeba, ale i konieczność zindywidualizowanego podejścia do studenta w procesie dydaktycznym - mówi dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ, prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich. - Stawiamy także na doskonalenie jakości kształcenia na nowych kierunkach studiów, kształcenia na wyższych poziomach, czyli na studiach podyplomowych, ale także na szkoleniach czy kursach specjalistycznych nadających konkretne umiejętności. Chcemy zwiększać wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, urządzeń czy sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym - dodała.



Prof. dr hab. inż. Marek Adamski, Rektor Politechniki Bydgoskiej zaznacza, że największym potencjałem Politechniki Bydgoskiej są ludzie. - Dlatego konsekwentnie inwestujemy w rozwój kadry. W opracowywanej nowej strategii, która zacznie obowiązywać w 2026 roku, planujemy szereg działań w zakresie wzmacniania potencjału dydaktycznego - zapowiada.



