Rektor Politechniki Bydgoskiej śle „wyraz sprzeciwu i oburzenia” w kierunku marszałka województwa

2026-01-09, 13:20 Redakcja

Rektor Politechniki Bydgoskiej, prof. dr hab. inż. Marek Adamski/fot. nadesłane/Politechnika Bydgoska

Rektor Politechniki Bydgoskiej napisał list otwarty do marszałka województwa. Chodzi o pieniądze na badania i innowacje.

Rektor Politechniki Bydgoskiej skierował list otwarty do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To sprzeciw wobec, jak to określa, „transferowaniu w trybie niekonkurencyjnym wielomilionowych funduszy unijnych, przeznaczonych na wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, do jednego podmiotu (spółki powołanej przez samorząd województwa)”. Władze bydgoskiej uczelni wytykają, że to wyklucza możliwość rywalizacji o pieniądze przez innych zainteresowanych.



Poniżej zamieszczamy pełną treść listu otwartego.



Szanowny Panie Marszałku,



kieruję niniejszy list jako wyraz sprzeciwu i oburzenia wobec stosowanej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego praktyki transferowania w trybie niekonkurencyjnym wielomilionowych środków unijnych przeznaczonych na rozwój nauki w regionie do jednego podmiotu, tj. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu.



Od kwietnia 2025 roku, w toku naborów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w ramach wzmocnienia potencjału badawczego i innowacji, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję w formie uchwał o przekazaniu ponad 32 mln złotych wspomnianej spółce, tj.:



16 309 670,59 zł (uchwała nr 49/2295/25 z dnia 9 kwietnia 2025 r.),

16 423 358,09 (uchwala nr 74/3493/25 z dnia 30 września 2025 r.).

Ponadto, z dniem 30 stycznia 2026 roku upływa termin kolejnego naboru w ramach działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, którego budżet wynosi aż 144 310 502,69 zł. Zgodnie z jego warunkami, możliwość wnioskowania wzorem dwóch rozstrzygniętych powyższych postępowań, ma wyłącznie Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. Jana Czochralskiego z siedzibą w Toruniu – spółka powołana przez władze województwa w 2021 roku. Stosując tryb niekonkurencyjny, dopuszcza Pan tylko jeden podmiot do ubiegania się o tak gigantyczne wsparcie finansowe ze środków publicznych. Nasuwa się więc pytanie, czy decyzja o przyznaniu dofinansowania została podjęta przed etapem składania wniosków, a może z chwilą powołania spółki?



W innych województwach dofinansowuje się naukę na uczelniach wyższych wspierając ich potencjał badawczy, inwestując w infrastrukturę i aparaturę. Wydaje się to oczywiste z uwagi na obecność właśnie tam wyspecjalizowanej kadry naukowej, która powinna mieć bezpośredni dostęp do najnowszych technologii. Przyjęty przez Pana model z góry wyklucza nas z rywalizacji o fundusze europejskie przeznaczone na wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji. Pozbawia uczelnie szans na aplikowanie i merytoryczną ocenę projektów wielu badaczy z regionu, od dekad zaangażowanych w tworzenie i rozwój nauki. W uprzywilejowanej pozycji stawia natomiast spółkę, której powstanie od początku wzbudzało kontrowersje w środowisku naukowym. Ostatecznie, Politechnika Bydgoska oraz inne uczelnie publiczne zrezygnowały z bycia partnerem projektu „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. Jana Czochralskiego: Regionalna Sieć Laboratoriów INNO-NET” ze względu na brak realnej decyzyjności i wpływu na kształt przedsięwzięcia.



W obecnej formule Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. Jana Czochralskiego jest de facto dla uczelni zwykłym laboratorium badawczym – kolejnym wykonawcą badań zleconych po cenach rynkowych, jakich wielu w Polsce. To przede wszystkim naukowcy realizujący konkretne projekty powinni mieć bezpośredni dostęp do aparatury laboratoryjnej na uczelniach. Takie rozwiązanie skutecznie zwiększa potencjał konkretnych ośrodków i zespołów badawczych. Tymczasem forsowany przez Pana i Zarząd Województwa model finansowania nauki jest oderwany od współpracy z uczelniami państwowymi. Odcina także wielu naukowców od potencjalnych źródeł finansowania.



Jako Rektor Politechniki Bydgoskiej oraz bydgoski naukowiec kategorycznie protestuję przeciwko powyższym działaniom Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sprzeciwiam się nierównemu traktowaniu i marginalizowaniu poszczególnych uczelni. Apeluję o wypracowanie ze środowiskiem akademickim uczciwych i transparentnych zasad wsparcia finansowego służącego rozwojowi potencjału naukowego w naszym regionie.



Z wyrazami szacunku



prof. dr hab. inż. Marek Adamski

Rektor Politechniki Bydgoskiej

