Rektor Politechniki Bydgoskiej śle „wyraz sprzeciwu i oburzenia” w kierunku marszałka województwa

2026-01-09, 13:20  Redakcja
Rektor Politechniki Bydgoskiej, prof. dr hab. inż. Marek Adamski/fot. nadesłane/Politechnika Bydgoska

Rektor Politechniki Bydgoskiej, prof. dr hab. inż. Marek Adamski/fot. nadesłane/Politechnika Bydgoska

Rektor Politechniki Bydgoskiej napisał list otwarty do marszałka województwa. Chodzi o pieniądze na badania i innowacje.

Rektor Politechniki Bydgoskiej skierował list otwarty do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To sprzeciw wobec, jak to określa, „transferowaniu w trybie niekonkurencyjnym wielomilionowych funduszy unijnych, przeznaczonych na wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, do jednego podmiotu (spółki powołanej przez samorząd województwa)”. Władze bydgoskiej uczelni wytykają, że to wyklucza możliwość rywalizacji o pieniądze przez innych zainteresowanych.

Poniżej zamieszczamy pełną treść listu otwartego.

Szanowny Panie Marszałku,

kieruję niniejszy list jako wyraz sprzeciwu i oburzenia wobec stosowanej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego praktyki transferowania w trybie niekonkurencyjnym wielomilionowych środków unijnych przeznaczonych na rozwój nauki w regionie do jednego podmiotu, tj. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu.

Od kwietnia 2025 roku, w toku naborów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w ramach wzmocnienia potencjału badawczego i innowacji, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję w formie uchwał o przekazaniu ponad 32 mln złotych wspomnianej spółce, tj.:

16 309 670,59 zł (uchwała nr 49/2295/25 z dnia 9 kwietnia 2025 r.),
16 423 358,09 (uchwala nr 74/3493/25 z dnia 30 września 2025 r.).
Ponadto, z dniem 30 stycznia 2026 roku upływa termin kolejnego naboru w ramach działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, którego budżet wynosi aż 144 310 502,69 zł. Zgodnie z jego warunkami, możliwość wnioskowania wzorem dwóch rozstrzygniętych powyższych postępowań, ma wyłącznie Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. Jana Czochralskiego z siedzibą w Toruniu – spółka powołana przez władze województwa w 2021 roku. Stosując tryb niekonkurencyjny, dopuszcza Pan tylko jeden podmiot do ubiegania się o tak gigantyczne wsparcie finansowe ze środków publicznych. Nasuwa się więc pytanie, czy decyzja o przyznaniu dofinansowania została podjęta przed etapem składania wniosków, a może z chwilą powołania spółki?

W innych województwach dofinansowuje się naukę na uczelniach wyższych wspierając ich potencjał badawczy, inwestując w infrastrukturę i aparaturę. Wydaje się to oczywiste z uwagi na obecność właśnie tam wyspecjalizowanej kadry naukowej, która powinna mieć bezpośredni dostęp do najnowszych technologii. Przyjęty przez Pana model z góry wyklucza nas z rywalizacji o fundusze europejskie przeznaczone na wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji. Pozbawia uczelnie szans na aplikowanie i merytoryczną ocenę projektów wielu badaczy z regionu, od dekad zaangażowanych w tworzenie i rozwój nauki. W uprzywilejowanej pozycji stawia natomiast spółkę, której powstanie od początku wzbudzało kontrowersje w środowisku naukowym. Ostatecznie, Politechnika Bydgoska oraz inne uczelnie publiczne zrezygnowały z bycia partnerem projektu „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. Jana Czochralskiego: Regionalna Sieć Laboratoriów INNO-NET” ze względu na brak realnej decyzyjności i wpływu na kształt przedsięwzięcia.

W obecnej formule Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. Jana Czochralskiego jest de facto dla uczelni zwykłym laboratorium badawczym – kolejnym wykonawcą badań zleconych po cenach rynkowych, jakich wielu w Polsce. To przede wszystkim naukowcy realizujący konkretne projekty powinni mieć bezpośredni dostęp do aparatury laboratoryjnej na uczelniach. Takie rozwiązanie skutecznie zwiększa potencjał konkretnych ośrodków i zespołów badawczych. Tymczasem forsowany przez Pana i Zarząd Województwa model finansowania nauki jest oderwany od współpracy z uczelniami państwowymi. Odcina także wielu naukowców od potencjalnych źródeł finansowania.

Jako Rektor Politechniki Bydgoskiej oraz bydgoski naukowiec kategorycznie protestuję przeciwko powyższym działaniom Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sprzeciwiam się nierównemu traktowaniu i marginalizowaniu poszczególnych uczelni. Apeluję o wypracowanie ze środowiskiem akademickim uczciwych i transparentnych zasad wsparcia finansowego służącego rozwojowi potencjału naukowego w naszym regionie.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. inż. Marek Adamski
Rektor Politechniki Bydgoskiej

Bydgoszcz

Region

W mieszkaniach i lokalach w centrum Torunia długo będzie zimno Doszło do awarii ciepłociągu

W mieszkaniach i lokalach w centrum Torunia długo będzie zimno! Doszło do awarii ciepłociągu

2026-01-09, 12:10
Stolica Pałuk upamiętnia kolejnych powstańców wielkopolskich

Stolica Pałuk upamiętnia kolejnych powstańców wielkopolskich

2026-01-09, 11:45
Ważą się losy umowy Mercosur. Może z pomocą Bożą coś się zmieni

Ważą się losy umowy Mercosur. „Może z pomocą Bożą coś się zmieni”

2026-01-09, 10:50
Włocławianie czekają na to od lat. Powstanie zielona ulica, częściowo zadaszona

Włocławianie czekają na to od lat. Powstanie „zielona” ulica, częściowo zadaszona

2026-01-09, 09:45
Rolnicy z regionu protestują w Warszawie. Jan Kaźmierczak: Agroholdingi zmiotą nas z planszy [Rozmowa Dnia]

Rolnicy z regionu protestują w Warszawie. Jan Kaźmierczak: Agroholdingi zmiotą nas z planszy [Rozmowa Dnia]

2026-01-09, 09:00
Większości internetowych zgłoszeń kujawsko-pomorscy policjanci nie potwierdzili

Większości internetowych zgłoszeń kujawsko-pomorscy policjanci nie potwierdzili

2026-01-09, 08:35
Włocławek otworzy Szkołę Mistrzostwa Sportowego. To inwestycja skazana na sukces

Włocławek otworzy Szkołę Mistrzostwa Sportowego. „To inwestycja skazana na sukces"

2026-01-09, 07:45
W piątek głosowanie ws. umowy UE-Mercosur. Rolnicy z Pomorza i Kujaw jadą do Warszawy

W piątek głosowanie ws. umowy UE-Mercosur. Rolnicy z Pomorza i Kujaw jadą do Warszawy

2026-01-09, 07:00
Alarm w bloku w Strzelnie Ewakuacja po rozpyleniu nieznanej substancji chemicznej [AKTUALIZACJA]

Alarm w bloku w Strzelnie! Ewakuacja po rozpyleniu nieznanej substancji chemicznej [AKTUALIZACJA]

2026-01-08, 21:31

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę