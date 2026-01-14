Rektor UKW chce, żeby uczelnie z regionu wspólnie rozmawiały o pieniądzach

2026-01-14, 14:00 Monika Siwak/Redakcja

Prof. Bernard Mendlik, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot.: Tomasz Kaźmierski/archiwum

Rektor UKW w Bydgoszczy jest za dialogiem w sprawie sposobu finansowania rozwoju uczelni w naszym regionie. Odnosi się w ten sposób do listu otwartego rektora Politechniki Bydgoskiej do marszałka województwa

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. Bernard Mendlik, komentuje dla Polskiego Radia PiK treść listu otwartego rektora Politechniki Bydgoskiej do marszałka województwa. Profesor Marek Adamski sprzeciwia się w nim - jak to określa - „transferowaniu w trybie niekonkurencyjnym wielomilionowych funduszy unijnych, przeznaczonych na wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, do jednego podmiotu - spółki powołanej przez samorząd województwa", czyli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego.



Marszałek województwa nie zgadza się z zarzutami, jakoby zarząd województwa dbał tylko o spółkę, którą tworzy. Piotr Całbecki zaznaczył, że powstała, by pomagać uczelniom w komercjalizacji badań. W poprzedniej perspektywie unijnego budżetu przeznaczono duże sumy na podmioty związane z uniwersytetami, ale tych projektów już nie ma. Rektor UKW Bernard Mendlik wyjaśnia, że udział w proponowanej formie nie dawał pożądanych korzyści poszczególnym uczelniom.



- Na przykład dla naszego uniwersytetu w ramach tego projektu było przewidziane m.in. stworzenie sal dydaktycznych albo showroomu, gdzie moglibyśmy się chwalić wynikami konkretnych badań plus wykorzystanie brokera zewnętrznego. To jest niewielka część naszej działalności, nie o to do końca nam chodzi. Trzy uczelnie publiczne w regionie, te największe: UMK, Politechnika Bydgoska i my powinniśmy usiąść do stołu, porozmawiać i znaleźć wspólne wyjście z tej sytuacji - uważa Bernard Mendlik.



Rektor UKW zaznacza, że uczelni musi „opłacać się” korzystanie z konkretnego programu finansowania.



- To dla nas bardzo ważne, by udział w nim - oprócz finansowego zastrzyku - przydawał się do ewaluacji, przyczyniał się do rozwoju nauki - mówi Bernard Mendlik.



Marszałek Piotr Całbecki zaznaczył, że na list otwarty rektora Politechniki Bydgoskiej odpowie na piśmie. Zaprasza władze uczelni do rozmowy.



Za podjęciem dialogu - być może przy „okrągłym stole” - opowiedział się także rzecznik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Patryk Tomaszewski wskazywał, że granty mogą być najbardziej adekwatnym sposobem rozdzielania środków. Takie konkursy popiera też rektor UKW.





