24 mln zł na basen w Inowrocławiu. Samorządy wydadzą cztery razy tyle z unijnej kiesy

2026-01-14, 14:40  Monika Kaczyńska/Redakcja
Wręczenie umów FEdKP w Toruniu/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Wręczenie umów FEdKP w Toruniu/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Około 80 mln zł unijnego wsparcia zostanie przeznaczonych na inwestycje w regionie. W urzędzie marszałkowskim wręczono umowy o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Największą kwotę - ponad 24 mln zł - otrzyma Inowrocław. Tam, w ramach wartego blisko 35 mln złotych zadania, kompleksowo zostanie przebudowany basen w Parku Solankowym, powstanie wodny plac zabaw z kompleksem zjeżdżalni i strefy wypoczynkowe.

- To długo wyczekiwana inwestycja - mówi Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. - Od wielu lat basen jest nieczynny. Zmieni się cały ten teren. To będzie kompleks wodny, powstanie wodny park rozrywki - dodaje.

Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na rewitalizację, rozwój przedsiębiorczości i innowacji, inwestycje w placówkach medycznych i dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Z tej kiesy wsparta będzie też komunikacja zbiorowa.

- Dofinansowanie, które jako spółka otrzymujemy, przeznaczone będzie na wybudowanie infrastruktury ładowania publicznego transportu zbiorowego - mówi Tomasz Fic, prezes zarządu Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy. - Chodzi o regionalną komunikację autobusową. W sześciu lokalizacjach, gdzie mamy bazy, powstaną stacje ładowania autobusów. Mam na myśli Brodnicę, Ryplin, Lipno, Włocławek, Inowrocław oraz Mogilno - dodaje.

W Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu na niższe piętra budynku zostanie przeniesiona część poradni specjalistycznych, gabinety lekarskie i sale zabiegowe przejdą modernizację, w budynku powstanie winda. Projekt obejmuje także zakup aparatury medycznej. Wartość zadania przekracza 5,5 mln złotych.

W Kruszwicy powstanie m.in. fontanna.

- Odbieramy prawie 10 milionów złotych na cztery projekty - mówi Mikołaj Bogdanowicz, burmistrz Kruszwicy. - Przede wszystkim to środki na budowę stadionu, fontanny, na zagospodarowanie terenu na kruszwickim rynku oraz na budowę bardzo ważnej ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku Tupadły - Janowice - dodaje.

W sumie 14 stycznia w Toruniu wręczono 30 umów.

14.01 Kaczyńska-Umowy

Region

Liceum z Torunia i technikum z Bydgoszczy w pierwszej dziesiątce rankingu Perspektyw

Liceum z Torunia i technikum z Bydgoszczy w pierwszej dziesiątce rankingu „Perspektyw"

2026-01-14, 18:00
Szpitalne SOR-y pełne W Bizielu od rana było 70 pacjentów z urazami kończyn i głowy

Szpitalne SOR-y pełne! W „Bizielu" od rana było 70 pacjentów z urazami kończyn i głowy

2026-01-14, 17:19
Podopieczna DPS-u zmarła z wychłodzenia. Wyszła na zewnątrz w samej koszuli

Podopieczna DPS-u zmarła z wychłodzenia. Wyszła na zewnątrz w samej koszuli

2026-01-14, 15:20
Bydgoskie lotnisko zawiesza loty do stolicy ze względu na trudne warunki pogodowe

Bydgoskie lotnisko zawiesza loty do stolicy ze względu na trudne warunki pogodowe

2026-01-14, 15:05
Rektor UKW chce, żeby uczelnie z regionu wspólnie rozmawiały o pieniądzach

Rektor UKW chce, żeby uczelnie z regionu wspólnie rozmawiały o pieniądzach

2026-01-14, 14:00
Wandale wymalowali obraźliwy napis w Świeciu. Ma kilkadziesiąt metrów

Wandale wymalowali obraźliwy napis w Świeciu. Ma kilkadziesiąt metrów!

2026-01-14, 13:20
Wystarczy podarować książkę, by pomóc dzieciom ze Szpitala Jurasza w Bydgoszczy

Wystarczy podarować książkę, by pomóc dzieciom ze Szpitala Jurasza w Bydgoszczy

2026-01-14, 12:40
Kto nie odśnieży i nie oczyści z lodu chodnika, może mieć sprawę w sądzie

Kto nie odśnieży i nie oczyści z lodu chodnika, może mieć sprawę w sądzie

2026-01-14, 11:50
Autobus zderzył się z ciężarówką w Bydgoszczy. Są poszkodowani [zdjęcia]

Autobus zderzył się z ciężarówką w Bydgoszczy. Są poszkodowani [zdjęcia]

2026-01-14, 11:17

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę