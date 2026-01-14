24 mln zł na basen w Inowrocławiu. Samorządy wydadzą cztery razy tyle z unijnej kiesy

2026-01-14, 14:40 Monika Kaczyńska/Redakcja

Wręczenie umów FEdKP w Toruniu/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Około 80 mln zł unijnego wsparcia zostanie przeznaczonych na inwestycje w regionie. W urzędzie marszałkowskim wręczono umowy o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Największą kwotę - ponad 24 mln zł - otrzyma Inowrocław. Tam, w ramach wartego blisko 35 mln złotych zadania, kompleksowo zostanie przebudowany basen w Parku Solankowym, powstanie wodny plac zabaw z kompleksem zjeżdżalni i strefy wypoczynkowe.



- To długo wyczekiwana inwestycja - mówi Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. - Od wielu lat basen jest nieczynny. Zmieni się cały ten teren. To będzie kompleks wodny, powstanie wodny park rozrywki - dodaje.



Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na rewitalizację, rozwój przedsiębiorczości i innowacji, inwestycje w placówkach medycznych i dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Z tej kiesy wsparta będzie też komunikacja zbiorowa.



- Dofinansowanie, które jako spółka otrzymujemy, przeznaczone będzie na wybudowanie infrastruktury ładowania publicznego transportu zbiorowego - mówi Tomasz Fic, prezes zarządu Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy. - Chodzi o regionalną komunikację autobusową. W sześciu lokalizacjach, gdzie mamy bazy, powstaną stacje ładowania autobusów. Mam na myśli Brodnicę, Ryplin, Lipno, Włocławek, Inowrocław oraz Mogilno - dodaje.



W Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu na niższe piętra budynku zostanie przeniesiona część poradni specjalistycznych, gabinety lekarskie i sale zabiegowe przejdą modernizację, w budynku powstanie winda. Projekt obejmuje także zakup aparatury medycznej. Wartość zadania przekracza 5,5 mln złotych.



W Kruszwicy powstanie m.in. fontanna.



- Odbieramy prawie 10 milionów złotych na cztery projekty - mówi Mikołaj Bogdanowicz, burmistrz Kruszwicy. - Przede wszystkim to środki na budowę stadionu, fontanny, na zagospodarowanie terenu na kruszwickim rynku oraz na budowę bardzo ważnej ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku Tupadły - Janowice - dodaje.



W sumie 14 stycznia w Toruniu wręczono 30 umów.