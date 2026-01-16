Pasji mają tyle, że dzielą się nią bez końca. Noc biologów trwała... od rana do zmierzchu [zdjęcia]

2026-01-16, 18:00 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Noc Biologów w Bydgoszczy zakończy się w o godz. 20 w piątek, 16 stycznia/ Fot. Izabela Langer

Biologia pełna sygnałów - odkryj, jak mówi życie... - to hasło tegorocznej Nocy Biologów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Pracownicy i studenci Wydziału Nauk Biologicznych dzielą się z mieszkańcami Bydgoszczy i regionu swoimi pasjami, wiedzą i tajnikami pracy laboratoryjnej. Tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia brzmi „Biologia pełna sygnałów - odkryj, jak mówi życie...”.



Z tymi, którzy pogłębiali swoją wiedzę oraz z tymi, którzy się nią dzielili rozmawiała Natasza Trzebuchowska.



- Jestem na ostatnim roku. Też mieliśmy zajęcia z mikrobiologii w tym samym miejscu, więc też te wybarwienia robiliśmy - wspomina jeden z uczestników zajęć.



- Mamy szansę obyć się ze sprzętem, z którym na co dzień nie mamy do czynienia - komentowała jedna z uczestniczek.



- Wielu ciekawych rzeczy się dowiedziałam, bo jeszcze nie zaczęliśmy genetyki robić w szkole na biologii, więc to będzie taki fajny start - mówiła inna.



Noc Biologów w Bydgoszczy zakończy się w o godz. 20 w piątek, 16 stycznia. Podczas wykładów można posłuchać między innymi o tym, jak biolog podgląda przyrodę bez zakłócania jej spokoju.