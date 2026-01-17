Książki, ubrania i domowe sprzęty dostały w Młynach Rothera drugie życie
„Przekaż dalej! Cyrkularna wymiana rzeczy” - tym hasłem bydgoscy studenci zaprosili chętnych do wymieniania się przedmiotami, których jedni nie chcą, a inni potrzebują.
Zamiast wyrzucać zalegające w szafach ubrania, przeczytane książki i niepotrzebne już sprzęty, można było je wymienić lub oddać. W Młynach Rothera w Bydgoszczy zorganizowano akcję pod hasłem: „Przekaż dalej! Cyrkularna wymiana rzeczy”.
To pomysł studentów z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Młodzi ludzie z Inicjatywy Klimatycznej do udziału w wydarzeniu zaprosili wszystkich chętnych. Akcję zorganizowano po raz drugi.
Więcej w relacji Tatiany Adonis.