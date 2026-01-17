Książki, ubrania i domowe sprzęty dostały w Młynach Rothera drugie życie

2026-01-17, 07:50 Tatiana Adonis/Redakcja

Akcję „Przekaż dalej! Cyrkularna wymiana rzeczy” zorganizowano w Młynach Rothera po raz drugi/ Fot. Tatiana Adonis

„Przekaż dalej! Cyrkularna wymiana rzeczy” - tym hasłem bydgoscy studenci zaprosili chętnych do wymieniania się przedmiotami, których jedni nie chcą, a inni potrzebują.

Zamiast wyrzucać zalegające w szafach ubrania, przeczytane książki i niepotrzebne już sprzęty, można było je wymienić lub oddać. W Młynach Rothera w Bydgoszczy zorganizowano akcję pod hasłem: „Przekaż dalej! Cyrkularna wymiana rzeczy”.



To pomysł studentów z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Młodzi ludzie z Inicjatywy Klimatycznej do udziału w wydarzeniu zaprosili wszystkich chętnych. Akcję zorganizowano po raz drugi.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.