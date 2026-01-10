Pani Kasia tego się nie spodziewała! Milionowy gość w Młynach Rothera w Bydgoszczy

2026-01-10, 21:00  Tatiana Adonis/Redakcja
Katarzyna Milczarczyk z córkami/fot. Tatiana Adonis

Na wizytę milionowego gościa placówka czekała cztery lata i dwa miesiące od otwarcia. Szczęśliwcem okazała się pani Katarzyna Milczarczyk, która odwiedziła Młyny ze swoimi córeczkami - 3-letnią Gabrysią i 6-letnią Marianną.

- To dla mnie ogromne zaskoczenie. Wybraliśmy się na koncert Akademii Wiolimisia, a tu taka niespodzianka – mówiła Katarzyna Milczarczyk. - To nie pierwsza nasza wizyta w Młynach. Zdarzało nam się bywać na koncertach i targach, co jakiś czas tu jesteśmy.

Zespół Młynów przygotował dla nich specjalną niespodziankę. - Udało nam się ugościć milionowego odbiorcę. Otrzymał od nas pakiet różnorodnych młyńskich gadżetów oraz zaproszenie do kawiarni Nowe Miejsce – mówiła Adrianna Kwiatkowska, zastępczyni kierowniczki działu komunikacji w Młynach Rothera.

W listopadzie 2026 roku bydgoskie Młyny Rothera będą świętować pięć lat od udostępnienia swojej przestrzeni dla gości. Obecnie trwa tam Film Song Festival - odbywają się spotkania ze znanymi aktorami i muzykami. Dziś zainteresowani mogli porozmawiać z Viki Gabor.

