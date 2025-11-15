Polskie Radio PiK na Bydgoskim Festiwalu Nauki. Na uczestników czeka wiele atrakcji [zdjęcia]

2025-11-15, 15:45 Monika Siwak / Redakcja

Bydgoski Festiwal Nauki odbywa się w Młynach Rothera. / Fot. Izabela Langner

Co nowego w kosmosie, jakie zmiany w ortografii będą obowiązywać od przyszłego roku, kim są Saamowie i jak rośliny doniczkowe wpływają na nasze zdrowie? Odpowiedzi można uzyskać zaglądając do Młynów Rothera.

Atrakcji jest mnóstwo. Na przykład na symulatorze wózka inwalidzkiego można przekonać się jak trudno jest poruszać się po mieście. Z kolei nasza reporterka zmierzył się z innym trudnym zadaniem - miała iść prosto w narkogoglach. W relacji poniżej możecie posłuchać jak jej poszło.



W Młynach Rothera jest też pokój Polskiego Radia PiK. Można się nagrać i posłuchać swojego głosu oraz wygrać nagrody w radiowych konkursach.



Festiwal to w sumie 250 wydarzeń przygotowanych m.in. przez bydgoskie uczelnie. W niedzielę (16.11.) kolejny dzień darmowych prelekcji i prezentacji w Młynach Rothera.