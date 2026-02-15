Odpad przy produkcji piwa bazą napoju przyszłości. Tworzą go naukowcy z Politechniki Bydgoskiej

2026-02-15, 09:30 Sława Skibińska-Dmitruk/BN

Napój przyszłości/fot. Błażej Błaszak

Napój przyszłości, który tworzą naukowcy z Politechniki Bydgoskiej, wpisuje się w nurt zero waste - powstaje z czegoś, co często się wyrzuca. W tym przypadku bazą takiego napoju jest młóto browarnicze, a więc odpad przy produkcji piwa.

Młóto browarnicze zawiera cenne składniki odżywcze i to wykorzystują badacze z Politechniki Bydgoskiej. Ile go powstaje w ciągu roku na całym świecie? - 12 milionów ton, czyli od około 18 do 20 Stadionów Narodowych wypełnionych tylko młótem - mówi Błażej Błaszak z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. - Wiedząc, ile tego jest, wiedząc, że młóto ma potencjał żywieniowy, postanowiliśmy zweryfikować, czy będzie taka możliwość, żeby jeszcze to jakoś wykorzystać - dodaje.



Naukowcy, a także studenci Politechniki Bydgoskiej przeprowadzają badania nad napojem roślinnym, którego bazą jest młóto browarnicze. Zdążyła już powstać publikacja opisująca proces tworzenia jogurtu z tego napoju. Błażej Błaszak informuje, że aktualnie naukowcy próbują zrobić również kefir.



Co specjalnego ma w sobie napój przyszłości? - Zbożowy smak, ale przez te procesy, które następują przy produkcji piwa jest on lekko karmelowy - mówi naukowiec. - Wartością dodaną jest to, że napój pochodzi z czegoś, co normalnie byśmy usunęli, a więc jesteśmy w tej technologii zero waste - dodaje.



Napój na razie jest w laboratorium Politechniki Bydgoskiej. Naukowcy chcą swoim projektem zainteresować przemysł browarniczy. Już prowadzą rozmowy w tej sprawie.



Dodajmy, że młóto browarnicze jest bogate w białko. Ma witaminy i składniki mineralne.