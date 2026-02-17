Sprzęt ratujący życie trafił do szpitala w regionie. To wsparcie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
Pompy, respiratory, łóżka. W sumie - kilkaset sztuk. Sprzęt ratujący życie trafił do grudziadzkiego szpitala.
Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu zyskał nową aparaturę medyczną. To sprzęt wart niemal 2 miliony złotych:
- 10 respiratorów turbinowych,
- 65 pomp strzykawkowych,
- 13 pomp objętościowych,
- 13 stacji dokujących do 6 pomp,
- 50 kardiomonitorów,
- 30 wózków do transportu chorych.
Te zakupy to część programu „Szpitale przyjazne wojsku”, do którego włączono grudziądzką lecznicę.
- Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiono zasoby Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ze względu na współdziałanie państwa w kontekście realizacji działań związanych z bezpieczeństwem, zarządzaniem ochroną ludności oraz obroną cywilną - mówi sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Szymański.
- To jest bardzo symboliczny moment, ponieważ pokazuje, że nasz szpital jest szpitalem strategicznym i to wsparcie nastąpiło z wyjątkowego źródła - podkreśla prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.
