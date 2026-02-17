Sprzęt ratujący życie trafił do szpitala w regionie. To wsparcie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

2026-02-17, 07:40  Marcin Doliński/DW
Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu zyskał nową aparaturę medyczną. To sprzęt wart niemal 2 miliony złotych/ Fot. Marcin Doliński

Pompy, respiratory, łóżka. W sumie - kilkaset sztuk. Sprzęt ratujący życie trafił do grudziadzkiego szpitala.

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu zyskał nową aparaturę medyczną. To sprzęt wart niemal 2 miliony złotych:

  • 10 respiratorów turbinowych,
  • 65 pomp strzykawkowych,
  • 13 pomp objętościowych,
  • 13 stacji dokujących do 6 pomp,
  • 50 kardiomonitorów,
  • 30 wózków do transportu chorych.

Te zakupy to część programu „Szpitale przyjazne wojsku”, do którego włączono grudziądzką lecznicę.

- Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiono zasoby Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ze względu na współdziałanie państwa w kontekście realizacji działań związanych z bezpieczeństwem, zarządzaniem ochroną ludności oraz obroną cywilną - mówi sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Szymański.

- To jest bardzo symboliczny moment, ponieważ pokazuje, że nasz szpital jest szpitalem strategicznym i to wsparcie nastąpiło z wyjątkowego źródła - podkreśla prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.

Grudziądz

Region

2026-02-17, 09:29
2026-02-17, 09:25
2026-02-17, 09:03
2026-02-17, 08:00
2026-02-17, 06:40
2026-02-16, 21:42
2026-02-16, 20:30
2026-02-16, 19:45
2026-02-16, 19:30

