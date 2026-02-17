Nocna prohibicja zaczyna obowiązywać w Grudziądzu. Od 23:00 do 6:00 mieszkańcy nie kupią alkoholu

2026-02-17, 19:57 Marcin Doliński/BN

Nocna prohibicja zaczyna obowiązywać w Grudziądzu/fot. Freepik

Pod koniec stycznia grudziądzcy radni niemalże jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w mieście w godzinach 23:00-6:00. Wejdzie w życie we wtorek (17 lutego).

Co mieszkańcy sądzą o nocnej prohibicji na terenie Grudziądza? Niektórzy popierają ten krok. - Jestem za, za dużo młodzieży korzysta z alkoholu - mówi jedna z mieszkanek miasta.



Są również osoby, które uważają, że nocna prohibicja nie ma sensu. - Ludzie, którzy chcą się napić kupią alkohol rano i wypiją wieczorem - sugerują.



Zakaz został wprowadzony decyzją grudziądzkich radnych. Obowiązuje między innymi na stacjach benzynowych i w nocnych sklepach.