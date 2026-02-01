Od nauki języków po zajęcia z terrarystyki w Akademii Politechniki Bydgoskiej

2026-02-01, 08:00 Bartosz Nawrocki/Redakcja

Politechnika Bydgoska/fot. pbs.edu.pl

Akademia Politechniki Bydgoskiej to projekt zakładający przeprowadzenie szeregu bezpłatnych szkoleń. Trwają zapisy.

Oferta jest bogata - od kursów językowych, przez naukę excela i baz danych, aż po terrarystykę.



O tym, kto będzie mógł skorzystać z kursów mówi Agata Leśniewska, kierowniczka projektu Akademia Politechniki Bydgoskiej:



- Jedynym wymaganiem jest określony wiek. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby w wieku od 18 do 64 roku życia. Naszym głównym celem jest wzrost jakości oferty Politechniki Bydgoskiej w zakresie uczenia się osób dorosłych. Oferujemy naukę języka angielskiego na poziomie B1, B1 plus A2. Język niemiecki mamy na poziomie średnio zaawansowanym, ale zapraszamy też na kurs języka polskiego dla obcokrajowców - opisuje.



Żeby się zapisać, wystarczy przesłać formularze zgłoszeniowe (do pobrania na stronie internetowej Politechniki Bydgoskiej) mailem (apb@pbs.edu.pl) lub pocztą na adres uczelni: Bydgoszcz, ul. Kaliskiego 7.



- Można również przyjść do nas - do biura projektu w kampusie w Fordonie z wypełnionymi formularzami albo po to, żeby wypisać go na miejscu - dodaje Agata Leśniewska.





Szkolenia mają podnieść kompetencje dorosłych wobec potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Zapisy trwają do 28 lutego.

Kursy będą realizowane systematycznie od 30 września w formie stacjonarnej.