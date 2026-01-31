W Bydgoszczy powstało kolejne lodowisko. Zimowe szaleństwo trwa na terenie klubu Gwiazda

2026-01-31, 14:00  Monika Siwak/Redakcja
Darmowe lodowisko uruchomiono w sobotę, 31 stycznia na terenie klubu sportowego Gwiazda w Bydgoszczy/ Fot. Monika Siwak

Darmowe lodowisko uruchomiono w sobotę, 31 stycznia na terenie klubu sportowego Gwiazda w Bydgoszczy. Wodę wylano na placu manewrowym obok piłkarskich boisk u zbiegu ul. Nakielskiej i Bronikowskiego.

U dorosłych ożyły wspomnienia, wspominają, jaka była zabawa, gdy strażacy przygotowywali zimą lód na szkolnych boiskach. Teraz dzieci mogą przeżyć to samo - pierwsze już testowały nowa ślizgawkę w Bydgoszczy.

- Zapraszam oczywiście wszystkich - od najmłodszych po najstarszych, bo to jest przeniesienie się w czasie, możemy poczuć się tak jak za starych, dobrych czasów. Mam nadzieję, że to będzie wyjątkowa, piękna, fajna rozrywka na Miedzyniu - mówi Piotr Wardowski z Rady Osiedla Miedzyń-Prądy.

Ślizgawka powstała dzięki współpracy osiedlowej rady, bydgoskich urzędników, pracowników Bydgoskiego Centrum Sportu, strażaków i wodociągowców.

- Każdy wchodzi na lodowisko na własną odpowiedzialność. Trzeba przynieść swoje łyżwy i mieć dużo chęci i uważać na siebie. W tym czasie piłkarze będą mieli normalne treningi, ale będą odwiedzać to lodowisko - mówi Piotr Wardowski.

Jest bezpiecznie.

- Tafla nie jest dużej grubości, także wystarczyły tutaj trzy beczkowozy o pojemności 7500 l każdy, czyli w sumie 22 m sześcienne - wylicza Krzysztof Kowalski z rady osiedla.

Violetta Kowalska, przewodnicząca rady osiedla dodaje, że chodziło o frajdę.

- Zrobiliśmy to dla mieszkańców, dla ich radości, szczególnie dla dzieci, żeby mogły w ferie wyjść z domów i bawić się w bezpiecznym miejscu - mówi Violetta Kowalska.

Bezpłatne lodowisko przy Gwieździe będzie czynne codziennie od godz. 10 do zmroku, tak długo jak pozwoli mróz.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
