Zimowe Igrzyska w wersji mini rozpoczęły się dziś w Toruniu. To dwudniowe wydarzenie

2026-01-31, 18:15 Robert Duliński/Redakcja

W zmaganiach może wziąć udział każdy/ Fot. Zimowa Akademia Sportu

Każdy, kto chce spróbować swoich sił i poczuć się jak na olimpiadzie, powinien w ten weekend wziąć udział w Zimowych Igrzyskach Torunia. Wydarzenie przeznaczone jest dla wszystkich niezależnie od wieku i płci.

To impreza wyjątkowa, bo zimowe zmagania uczestników odbywają się w hali. Jej inicjatorami są Zimowa Akademia Sportu oraz miasto Toruń



- To niebywałe wydarzenie, ponieważ koncentrujemy wiele zimowych dyscyplin w jednym miejscu i to wszystko w hali, więc w bardzo komfortowych warunkach. Mamy -12 stopni Celsjusza na zewnątrz, a tu jest bardzo przyjemnie, ciepło. Przed uczestnikami curling, biatlon, platforma do skoków narciarskich, strefa wirtualna, a więc też skoki narciarskie, biegi narciarskie, ski simulator, czyli zjazd na nartach, są też sanki, każdy może spróbować sił w prawdziwym bobsleju - mówi Marcin Strządała, organizator projektu Zimowa Akademia Sportu.



- Organizacyjnie wyszło świetnie, bo jest duży wybór. Przemiła obsługa, a to istotne, żeby te dzieciaki fajnie się czuły. To dobra promocja sportów zimowych - komentuje jedna z uczestniczek zabawy.



- Za chwilę będą igrzyska i wszyscy siądziemy przed telewizorami, a tutaj możemy spróbować swoich sił w ulubionych konkurencjach - dodał inny.



Wydarzenie jest dwudniowe, potrwa do jutra i odbywa się w hali sportowej ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu.



Więcej w relacji Roberta Dulińskiego.