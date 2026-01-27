Pracujesz na mrozie? Szef ma zimą konkretne obowiązki, warto o tym wiedzieć

Mrozy nie odpuszczają. Pracodawcy mają obowiązek zadbać o swoich pracowników. Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęły już pierwsze skargi dotyczące pracy w zimowe dni.
Gdy zima w pełni, a mróz trzyma, pracodawca musi zapewnić w miejscu pracy właściwą temperaturę.
- W przypadku pomieszczeń i pracy lekkiej lub biurowej temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Z kolei przy pracach wymagających wysiłku fizycznego temperatura nie powinna spadać poniżej 14 stopni - mówi Magdalena Araczewska, rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.
Niektóre sytuacje są szczególne, jak np. praca w chłodni.
- W pomieszczeniach można zapewnić ogrzewanie przy użyciu różnego rodzaju klimatyzatorów, nawiewnic, wentylatorów mechanicznych. Musimy pamiętać, że napływ ciepłego powietrza nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. W przypadku pracy na zewnątrz pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenie do ogrzania się i utrzymać tam temperaturę nie niższą niż 16 stopni - przestrzega Magdalena Araczewska.
Jeśli to niemożliwe, szef powinien zapewnić pracownikom inne źródło ciepła, np. koksowniki.
- Osoby pracujące w mrozy pod gołym niebem mają także prawo do posiłków regeneracyjnych, napojów, a także specjalnej odzieży - wymienia Magdalena Araczewska.
Posiłek jest uzależniony od wydatku energetycznego, który musi być zbadany. Jeżeli praca odbywa się na otwartej przestrzeni, a temperatura spada poniżej 10 stopni C, pracodawca powinien zapewnić ciepłe napoje.
Jeśli warunki pracy nie spełniają wymogów BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, informując wcześniej szefa (zatrudnionemu należy się za ten czas pensja).
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę