Pracujesz na mrozie? Szef ma zimą konkretne obowiązki, warto o tym wiedzieć

Mrozy nie odpuszczają. Pracodawcy mają obowiązek zadbać o swoich pracowników. Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęły już pierwsze skargi dotyczące pracy w zimowe dni.

Gdy zima w pełni, a mróz trzyma, pracodawca musi zapewnić w miejscu pracy właściwą temperaturę.



- W przypadku pomieszczeń i pracy lekkiej lub biurowej temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Z kolei przy pracach wymagających wysiłku fizycznego temperatura nie powinna spadać poniżej 14 stopni - mówi Magdalena Araczewska, rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.



Niektóre sytuacje są szczególne, jak np. praca w chłodni.



- W pomieszczeniach można zapewnić ogrzewanie przy użyciu różnego rodzaju klimatyzatorów, nawiewnic, wentylatorów mechanicznych. Musimy pamiętać, że napływ ciepłego powietrza nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. W przypadku pracy na zewnątrz pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenie do ogrzania się i utrzymać tam temperaturę nie niższą niż 16 stopni - przestrzega Magdalena Araczewska.



Jeśli to niemożliwe, szef powinien zapewnić pracownikom inne źródło ciepła, np. koksowniki.



- Osoby pracujące w mrozy pod gołym niebem mają także prawo do posiłków regeneracyjnych, napojów, a także specjalnej odzieży - wymienia Magdalena Araczewska.



Posiłek jest uzależniony od wydatku energetycznego, który musi być zbadany. Jeżeli praca odbywa się na otwartej przestrzeni, a temperatura spada poniżej 10 stopni C, pracodawca powinien zapewnić ciepłe napoje.



Jeśli warunki pracy nie spełniają wymogów BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, informując wcześniej szefa (zatrudnionemu należy się za ten czas pensja).



