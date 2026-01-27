Pracujesz na mrozie? Szef ma zimą konkretne obowiązki, warto o tym wiedzieć

2026-01-27, 06:50  Tatiana Adonis/Redakcja
Prace na toruńskiej Starówce/ Fot. Michał Zaręba

Prace na toruńskiej Starówce/ Fot. Michał Zaręba

Mrozy nie odpuszczają. Pracodawcy mają obowiązek zadbać o swoich pracowników. Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęły już pierwsze skargi dotyczące pracy w zimowe dni.

Gdy zima w pełni, a mróz trzyma, pracodawca musi zapewnić w miejscu pracy właściwą temperaturę.

- W przypadku pomieszczeń i pracy lekkiej lub biurowej temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Z kolei przy pracach wymagających wysiłku fizycznego temperatura nie powinna spadać poniżej 14 stopni - mówi Magdalena Araczewska, rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.

Niektóre sytuacje są szczególne, jak np. praca w chłodni.

- W pomieszczeniach można zapewnić ogrzewanie przy użyciu różnego rodzaju klimatyzatorów, nawiewnic, wentylatorów mechanicznych. Musimy pamiętać, że napływ ciepłego powietrza nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. W przypadku pracy na zewnątrz pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenie do ogrzania się i utrzymać tam temperaturę nie niższą niż 16 stopni - przestrzega Magdalena Araczewska.

Jeśli to niemożliwe, szef powinien zapewnić pracownikom inne źródło ciepła, np. koksowniki.

- Osoby pracujące w mrozy pod gołym niebem mają także prawo do posiłków regeneracyjnych, napojów, a także specjalnej odzieży - wymienia Magdalena Araczewska.

Posiłek jest uzależniony od wydatku energetycznego, który musi być zbadany. Jeżeli praca odbywa się na otwartej przestrzeni, a temperatura spada poniżej 10 stopni C, pracodawca powinien zapewnić ciepłe napoje.

Jeśli warunki pracy nie spełniają wymogów BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, informując wcześniej szefa (zatrudnionemu należy się za ten czas pensja).

