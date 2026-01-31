Są koksowniki, namioty i gorąca herbata dla zziębniętych. Tak Toruń radzi sobie z mrozem

Koksowniki grzeją w Toruniu od 8 stycznia, gdy temperatury mocno spadają

I rozpalone w 18 lokalizacjach koksowniki i dwa namioty doraźnego ogrzania będą do dyspozycji torunian do 2 lutego, bo prognozy wskazują na spadki temperatury nawet do -22 stopni Celsjusza. Pomoc trafia także do osób w kryzysie bezdomności.

W sobotę przed południem temperatura w Toruniu wynosiła -10 stopni Celsjusza. W poniedziałek w dzień ma być nawet -15 stopni, a nocami ma spadać nawet do -22.



- Ze względu na niskie temperatury, opady śniegu oraz wysoką wilgotność powietrza prognozowane są utrudnienia na drogach - możliwy szron i oblodzenia. Zarówno jezdnie, jak i mosty będą śliskie, szczególnie nocami i nad ranem - poinformował toruński ratusz na swojej stronie internetowej.



Na Placu Rapackiego i przy Alei Solidarności stanęły 31 stycznia dwa namioty doraźnego ogrzania. To efekt współpracy miasta z Państwową Strażą Pożarną. Mają one być dostępne do 2 lutego. W weekend działają od 9. do 18., a w poniedziałek w godzinach 6-18.



- W godzinach funkcjonowania namiotów będzie można skorzystać bezpłatnie z herbaty, którą zapewni Toruńskie Centrum Usług Społecznych. Wsparciem będą służyli również druhny i druhowie z OSP Podgórz oraz strażnicy miejscy - wskazują urzędnicy.



W mieście w 18 lokalizacjach - głównie przy węzłach komunikacyjnych - rozstawiono 20 koksowników. To już kolejny raz tej zimy, gdy na chodniki wracają urządzenia, których nie stosowano w mieście od lat.



W schronisku dla bezdomnych mężczyzn i w noclegowni są jeszcze wolne miejsca. Gdyby zapotrzebowanie wzrosło, miasto deklaruje zwiększenie liczby dostępnych miejsc.



- Pracownicy socjalni, docierając do osób w kryzysie bezdomności, informują o miejscach, gdzie mogą skorzystać z różnych form pomocy. Gmina Miasta Toruń wspólnie z organizacjami pozarządowymi prowadzi regularne działania skierowane do osób w kryzysie bezdomności i potrzebujących wsparcia. W związku z niskimi temperaturami apelujemy do mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby w kryzysie bezdomności i potrzebujące pomocy. W przypadku zauważenia osoby potrzebującej pomocy prosimy o kontakt z niżej wymienionymi instytucjami, aby umożliwić skorzystanie z dostępnego wsparcia - wskazuje ratusz.