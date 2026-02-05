Dzielnicowy z Wąbrzeźna ocalił życie bezdomnemu. To kolejna osoba, którą uratował [zdjęcia]

2026-02-05, 12:39 Redakcja

Asp. sztab. Marek Komorowski, policjant z wąbrzeskiej komendy znów zdążył z pomocą ratująć osobę bezdomną/fot. KWP Bydgoszcz/Facebook

Asp. szt. Marek Komorowski, policjant z wąbrzeskiej komendy codziennie kontroluje pustostany w swoim rejonie służbowym. W środę dzielnicowy odnalazł wychłodzonego 45-latka z raną głowy, leżącego w opuszczonym budynku.

Policjant natychmiast sprawdził jego czynności życiowe i opatrzył ranę. Mężczyzna został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego i przewieziony do szpitala.

Postawa aspiranta Komorowskiego jest przykładem pełnego oddania i zaangażowania w służbie na rzecz lokalnej społeczności.

Na uwagę zasługuje również fakt, że ten policjant w ubiegłym roku został odznaczony „Kryształowym Sercem" za uratowanie seniorki, która przez kilka dni leżała w swoim mieszkaniu po urazie biodra. Zaniepokojony dzielnicowy postanowił sprawdzić, dlaczego nie widuje kobiety od kilku dni, wyważył drzwi mieszkania i wezwał pogotowie, ratując jej życie.