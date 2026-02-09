Seniorka leżała kilkanaście godzin na podłodze. Musiała interweniować policja

2026-02-09, 13:29 Redakcja

Seniorka z Wąbrzeźna leżała kilkanaście godzin na podłodze/fot. Pixabay/ilustracyjne

84-letnia kobieta, która ma problemy z poruszaniem się, kilkanaście godzin leżała na podłodze w łazience. Po przewróceniu się nie była w stanie samodzielnie wstać.

W niedzielę (8 lutego) po godz. 8:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie został powiadomiony przez sąsiada, że znana mu osobiście 84-latka od dwóch dni nie odbiera posiłków. Pod wskazany adres skierowano patrol. Pomimo wielokrotnego pukania i nawoływania nikt nie otwierał drzwi. W związku z tym policjanci podjęli decyzję o wejściu przez balkon znajdujący się na parterze. Następnie siłowo otworzyli okno i dostali się do środka, gdzie znaleźli leżącą na podłodze łazienki 84-latkę.



Seniorce udzielono pierwszej pomocy, została okryta kocem oraz podano jej wodę. Z relacji 84-latki wynikało, że najprawdopodobniej upadła poprzedniego dnia, a z powodu stanu zdrowia nie była w stanie się podnieść.



Na miejsce przybyła karetka. Ratownicy po wstępnych badaniach stwierdzili, że na szczęście nie doszło do poważnych obrażeń. Kobieta została następnie przekazana pod opiekę członka rodziny.