Wąbrzeźno. 43-letnia kobieta napadnięta przez trzech zamaskowanych mężczyzn. Padły strzały z wiatrówki

2025-11-13, 11:33 Redakcja

Policjanci zatrzymali wszystkich sprawców rozboju w Wąbrzeźnie. / Fot. Screen YouTube/Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie

Do zdarzenia doszło w piątek (7.11) po godz. 19 na jednym z wąbrzeskich osiedli. Mężczyźni najpierw zażądali od 43-latki pieniędzy. Kiedy odmówiła, została uderzona pałką teleskopową, a jeden z napastników zaczął strzelać z broni pneumatycznej.

Na ratunek kobiecie pospieszył, mieszkający obok w bloku, 49-letni mężczyzna. Również został uderzony. Napastnicy oddali też kilka strzałów z wiatrówki w okna samochodu należącego do 43-latki. Ukradli z niego torebkę z pieniędzmi i dokumentami.



Policjanci po kilku godzinach od otrzymania zgłoszenia, zatrzymali na terenie Golubia - Dobrzynia 19-latka, który miał przewozić napastników swoim autem. Młody mężczyzna został doprowadzony do aresztu, a kolejnego dnia usłyszał od prokuratura zarzuty o udział w rozboju. Objęty został też m.in. policyjnym dozorem.



Kolejnego dnia policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 41-latka, podejrzanego o udział w rozboju na 43-letniej kobiecie. Funkcjonariusze ujęli sprawcę po tym, jak dokonali siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie miasta. W tym samym czasie, w Lipnie zatrzymano kolejnych dwóch mężczyzn w wieku 33 i 47 lat.



Cała trójka usłyszała zarzuty rozboju, a także ataku na 49-latka, który chciał pomóc kobiecie. Trafili do aresztu na najbliższe trzy miesiące. W przeszłości mężczyźni byli już wielokrotnie karani.







Źródło: KPP w Wąbrzeźnie