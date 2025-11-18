Ktoś dwukrotnie ostrzelał budynek przedszkola w podbydgoskim Osielsku. Policja szuka sprawcy

2025-11-18, 20:02 Natasza Trzebuchowska/Agata Raczek/Redakcja

Ktoś dwukrotnie ostrzelał budynek przedszkola w podbydgoskim Osielsku/fot. Zuzanna Raus/Facebook/Osielsko Gmina - Mieszkańcy

Niebezpieczne incydenty w podbydgoskim Osielsku. Jak się dowiedziało Polskie Radio PiK, w ostatnich dniach dwukrotnie ostrzelano budynek Akademii Przedszkolaka. - Co ważne, nikt nie ucierpiał - mówi Norbert Raus, dyrektor placówki.

- Strzelano z broni pneumatycznej, prawdopodobnie z wiatrówki. Zdarzenie to miało miejsce dwa razy - przekazał dyrektor Akademii Przedszkolaka. - W ubiegły weekend to był jeden strzał, który został oddany w szybę. To nas zaniepokoiło, więc zgłosiliśmy incydent na policję. Dzisiaj zauważyłem kolejne odpryski. Okazuje się, że to już nie był taki przypadkowy strzał, że może ktoś sobie postawił puszkę i strzelił, a śrut poleciał gdzieś indziej. Był kolejny strzał w szybę i pięć w elewację.



Norbert Raus dodaje, że najprawdopodobniej po okolicy jeździ jakieś auto, z którego ktoś strzela. - Podobne zdarzenie odnotowano na ulicy Chabrowej i na Koralowej w Osielsku.



Do tematu będziemy wracać.