Policja szuka sprawcy bądź sprawców ostrzelania przedszkola w podbydgoskim Osielsku

2025-11-19, 11:01 Agata Raczek / Redakcja

Ktoś miał dwukrotnie strzelać w budynek przedszkola w Osielsku. / Fot. Zuzanna Raus / Facebook Osielsko Gmina - Mieszkańcy

Do niebezpiecznych incydentów doszło dwukrotnie w ciągu kilku dni. Nikt nie został poszkodowany, ale uszkodzone zostały szyby i elewacja Akademii Przedszkolaka.

- Policjanci otrzymali dwa zgłoszenia od dyrekcji przedszkola z Osielska, które dotyczyły ujawnionych uszkodzeń szyb oraz elewacji budynku. Do zdarzeń doszło, kiedy placówka nie pracowała - mówi nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskiej policji. - W tej sprawie prowadzone jest postępowanie dotyczące uszkodzenia mienia. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, który pozwoli ustalić sprawcę lub sprawców odpowiedzialnych za te czyny.



Mieszkańcy Osielska informują, że do podobnych zdarzeń miało dojść przy ulicy Koralowej, Chabrowej i Jana Pawła II.



- Wiem tylko, że z wiatrówki strzelano od strony ul. Jana Pawła II. Obawy są. Mamy informacje od dyrekcji, że to może jakieś nieprzyjemne i naprawdę niefajne wybryki młodzieży - mówią okoliczni mieszkańcy.