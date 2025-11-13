Uczeń z Torunia z zarzutem. Kilkakrotnie uderzył 62-letnią nauczycielkę w głowę

2025-11-13, 09:53 Monika Kaczyńska / Redakcja

Do zdarzenia doszło w prywatnej placówce - Toruńskim Liceum Ogólnokształcącym. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Zarzut naruszenia nietykalności cielesnej nauczycielki usłyszał 18-latek z Torunia. Uczeń zaatakował podczas lekcji 62-letnią kobietę.

- Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce ustalili, że 62-letnia kobieta została uderzona kilkakrotnie w głowę przez 18-letniego ucznia po tym, jak przekazała swoje uwagi do wykonanego przez niego zadania - mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji. - Kobieta została przetransportowana przez służby medyczne do szpitala. Nastolatek został zatrzymany przez policjantów i jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.



Za takie przestępstwo grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło w prywatnej placówce - Toruńskim Liceum Ogólnokształcącym.