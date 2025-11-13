Toruń. Dyrektorka szkoły, w której uczeń zaatakował nauczycielkę: „Jesteśmy wstrząśnięci i zbulwersowani"

2025-11-13, 12:21 Moniak Kaczyńska / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

18-latek został zawieszony w prawach ucznia, o jego dalszych losach w szkole zdecyduje rada pedagogiczna. Kuratorium Oświaty zapowiedziało kontrolę wizytatora w placówce.

W środę (12.11) w Toruńskim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu uczeń podczas lekcji zaatakował nauczycielkę. Kobieta z urazem głowy i rozciętą wargą trafiła do szpitala. Powodem agresji miała być uwaga dotycząca nieprawidłowego wykonania zadania.



18-latek usłyszał już zarzut naruszenia nietykalności cielesnej nauczycielki. Szkoła w której doszło do zdarzenia wydała oświadczenie, dyrektor Aleksandra Ostrowska podkreśla, że uczeń nigdy nie sprawiał kłopotów.



- To jest wzorowy uczeń osiągający bardzo wysokie wyniki w nauce. Nic nie sygnalizowało, aby taki incydent mógł zaistnieć - mówi dyrektorka Toruńskiego Liceum Ogólnokształcącego. - Jesteśmy wstrząśnięci i zbulwersowani tym, co miało miejsce.



Sprawa będzie wyjaśniania. Do szkoły uda się kuratoryjny wizytator.



- Zbada całą sprawę i pozna jej okoliczności - zapewnia Ewa Podgórska, rzecznik Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. - Na pewno przyjrzy się co to za osoba? Czy wcześniej sprawiała problemy? Czy była objęta pomocą pedagogiczno-psychologiczną? Czy była agresywny? Sprawa musi być wyjaśniona.



Poszkodowana nauczycielka czuje się dobrze, przebywa w domu.