Uczeń usunięty ze szkoły po napaści na nauczycielkę w Toruniu. Grożą mu trzy lata więzienia

2025-11-14, 14:21  Monika Kaczyńska/Redakcja
Fot. Pixabay, zdj. ilustracyjne

Fot. Pixabay, zdj. ilustracyjne

18-letni uczeń, który napadł na nauczycielkę podczas lekcji został skreślony z listy uczniów - przekazała Polskiemu Radiu PiK dyrektor Toruńskiego Liceum Ogólnokształcącego Aleksandra Ostrowska. To decyzja rady pedagogicznej.

Dyrektor placówki argumentuje tę decyzję, powołując się na paragraf 9 statutu szkoły. Czytamy w nim, że „skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadkach świadomego fizycznego i psychicznego znęcania się nad kimkolwiek ze społeczności szkolnej lub naruszenia jego godności”.

Teraz o dalszych losach 18-latka zadecyduje sąd. - Uczeń usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, za co grożą mu nawet 3 lata więzienia - przekazuje w swojej relacji Monika Kaczyńska.

Po tym, jak 62-letnia nauczycielka została zaatakowana, trafiła do szpitala z urazem głowy i rozciętą wargą. Aktualnie jest w domu i czuje się dobrze.

