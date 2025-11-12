Uczeń zaatakował nauczycielkę w prywatnym toruńskim liceum. Kobieta trafiła do szpitala

2025-11-12, 15:18  Monika Kaczyńska/Redakcja
W Toruniu uczeń zaatakował nauczycielkę/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

W Toruniu uczeń zaatakował nauczycielkę/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

18-letni uczeń uderzył kilkukrotnie 62-letnią nauczycielkę. Kobieta doznała urazu głowy (guz) oraz rozcięcia wargi. Została przewieziona do szpitala na konsultację. Do ataku doszło w Toruńskim Liceum Ogólnokształcącym.

- Policjanci, którzy przybyli na miejsce wstępnie ustalili, że prowadząca lekcje 62-letnia kobieta została uderzona przez ucznia po tym, jak miała zastrzeżenia do wykonanego przez niego zadania - mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji.
- Pokrzywdzona została przetransportowana do szpitala w stanie niezagrażającym życiu. Policjanci zatrzymali 18-latka w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej nauczycielki. Czynności w tej sprawie trwają.

Do zdarzenia doszło na lekcji Informatyki. Sprawca to uczeń III klasy liceum.

Mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji

Toruń

Region

Papież Leon XIV dostał księgę ze zdjęciami i wpisami seniorów z Pomorza i Kujaw [wideo]

Papież Leon XIV dostał księgę ze zdjęciami i wpisami seniorów z Pomorza i Kujaw [wideo]

2025-11-12, 17:00
Życie na właściwych torach. Tramwaj Zdrowia Psychicznego jeździł w środę po Bydgoszczy [zdjęcia]

Życie na właściwych torach. Tramwaj Zdrowia Psychicznego jeździł w środę po Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-11-12, 16:08
Gęsina pojawi się na stole w Rzymie. Przedstawiciele regionu ugoszczą dyplomatów

Gęsina pojawi się na stole w Rzymie. Przedstawiciele regionu ugoszczą dyplomatów

2025-11-12, 14:49
Pożar w Chełmnie. Jedna osoba nie żyje. Prawdopodobnie doszło do wybuchu [zdjęcia, wideo]

Pożar w Chełmnie. Jedna osoba nie żyje. Prawdopodobnie doszło do wybuchu [zdjęcia, wideo]

2025-11-12, 13:55
Nie żyje dr Michał Janowski. Był wykładowcą na UKW, a także tłumaczem przysięgłym

Nie żyje dr Michał Janowski. Był wykładowcą na UKW, a także tłumaczem przysięgłym

2025-11-12, 13:04
Ruszył proces ws. zabójstwa w Nowem. Oskarżonych dziewięciu mężczyzn, jeden odpowie za śmierć

Ruszył proces ws. zabójstwa w Nowem. Oskarżonych dziewięciu mężczyzn, jeden odpowie za śmierć

2025-11-12, 12:53
Uczniowie i firmy chcą rozwijać się informatycznie. Trwa Bydgoski Kongres Opera Camp

Uczniowie i firmy chcą rozwijać się informatycznie. Trwa Bydgoski Kongres „Opera Camp”

2025-11-12, 11:07
Będzie współpraca grudziądzkiego liceum z WZU. Dyrektor planuje dużo wspólnych działań

Będzie współpraca grudziądzkiego liceum z WZU. Dyrektor planuje dużo wspólnych działań

2025-11-12, 10:14
Zderzenie trzech pojazdów na DK 15 w Wielowsi. Koniec utrudnień [aktualizacja]

Zderzenie trzech pojazdów na DK 15 w Wielowsi. Koniec utrudnień [aktualizacja]

2025-11-12, 09:21

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę