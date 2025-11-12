Uczeń zaatakował nauczycielkę w prywatnym toruńskim liceum. Kobieta trafiła do szpitala

2025-11-12, 15:18 Monika Kaczyńska/Redakcja

W Toruniu uczeń zaatakował nauczycielkę/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

18-letni uczeń uderzył kilkukrotnie 62-letnią nauczycielkę. Kobieta doznała urazu głowy (guz) oraz rozcięcia wargi. Została przewieziona do szpitala na konsultację. Do ataku doszło w Toruńskim Liceum Ogólnokształcącym.

- Policjanci, którzy przybyli na miejsce wstępnie ustalili, że prowadząca lekcje 62-letnia kobieta została uderzona przez ucznia po tym, jak miała zastrzeżenia do wykonanego przez niego zadania - mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji.

- Pokrzywdzona została przetransportowana do szpitala w stanie niezagrażającym życiu. Policjanci zatrzymali 18-latka w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej nauczycielki. Czynności w tej sprawie trwają.



Do zdarzenia doszło na lekcji Informatyki. Sprawca to uczeń III klasy liceum.