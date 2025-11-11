Miał grozić mieszkańcom Janikowa maczetą, a to była noga od stołu. Uderzył nią w radiowóz

2025-11-11, 19:27  Redakcja
Jak się okazało, mężczyzna spacerował po mieście z drewnianą nogą od stołu/fot. materiały policji

Jak się okazało, mężczyzna spacerował po mieście z drewnianą nogą od stołu/fot. materiały policji

Za groźby karalne i uszkodzenie radiowozu odpowie 34-letni mieszkaniec Janikowa. Wpadł w ręce policjantów chwilę po zgłoszeniu o tym, że mężczyzna spaceruje po mieście z przedmiotem przypominającym maczetę.

W minioną niedzielę około godz. 17.00 mężczyzna chodził po Janikowie i wykrzykiwał, grożąc kilku osobom, że je zabije.

- Z informacji przekazanej  policjantom wynikało, że mężczyzna ma w ręku przedmiot przypominający  maczetę. Patrol z komisariatu w Janikowie natychmiast interweniował i na jednej z ulic zatrzymał 34-letniego mężczyznę – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. - Jak się okazało, posiadany przez niego przedmiot nie był maczetą, a drewnianą nogą od stołu. Mężczyzna został zatrzymany, a podczas doprowadzania przysporzył sobie jeszcze więcej kłopotów, bo kopnął w radiowóz, uszkadzając drzwi.

34-latek trafił do policyjnego aresztu, gdzie trzeźwiał, a potem tłumaczył się ze swojego zachowania. W poniedziałek postawiono mu zarzut gróźb karalnych wobec czterech osób, odpowie również za uszkodzenie radiowozu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

policja

Region

Kobieta z cukrzycą zasłabła w aucie i zjechała do rowu. Pomogli jej policjanci z Sępólna

Kobieta z cukrzycą zasłabła w aucie i zjechała do rowu. Pomogli jej policjanci z Sępólna

2025-11-11, 21:00
Rajdy rowerowe, biegi, inscenizacje historyczne. Święto Niepodległości w regionie [wideo, zdjęcia]

Rajdy rowerowe, biegi, inscenizacje historyczne. Święto Niepodległości w regionie [wideo, zdjęcia]

2025-11-11, 15:45
Awaria samolotu, śmigłowca i innych latających maszyn. Żołnierze WOT na ćwiczeniach [zdjęcia]

Awaria samolotu, śmigłowca i innych latających maszyn. Żołnierze WOT na ćwiczeniach [zdjęcia]

2025-11-11, 13:28
Areszt dla mieszkańca Janikowa. Po niedzielnym zabójstwie 67-letniej kobiety

Areszt dla mieszkańca Janikowa. Po niedzielnym zabójstwie 67-letniej kobiety

2025-11-11, 10:57
Historyk z UMK w Toruniu: Współczesny patriotyzm ma się dobrze [Rozmowa Dnia]

Historyk z UMK w Toruniu: Współczesny patriotyzm ma się dobrze [Rozmowa Dnia]

2025-11-11, 08:53
Łoś wyszedł na drogę na trasie Lubień Kujawski - Kowal. Drugiego uderzenia nie przeżył

Łoś wyszedł na drogę na trasie Lubień Kujawski - Kowal. Drugiego uderzenia nie przeżył

2025-11-10, 21:58
Żołnierska uroczystość w Inowrocławiu. Okazją było Narodowe Święto Niepodległości [zdjęcia]

Żołnierska uroczystość w Inowrocławiu. Okazją było Narodowe Święto Niepodległości [zdjęcia]

2025-11-10, 19:50
Trzy zderzenia na drogach Pomorza i Kujaw. Ich uczestnicy nie odnieśli poważnych obrażeń

Trzy zderzenia na drogach Pomorza i Kujaw. Ich uczestnicy nie odnieśli poważnych obrażeń

2025-11-10, 18:26
Kobieta wpadała we wstrząs po użądleniu przez szerszenia. Policjanci z Chodcza uratowali jej życie

Kobieta wpadała we wstrząs po użądleniu przez szerszenia. Policjanci z Chodcza uratowali jej życie

2025-11-10, 17:45

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę