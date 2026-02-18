Opiekunka seniorki zmieniła pracę, a ta została sama. Tydzień nie miała jedzenia, nikt jej nie odwiedzał

2026-02-18, 20:30 DW

Dyżurny Komendy Miejskiej odebrał telefon od starszej kobiety, która od kilku dni pozostawała bez opieki i jedzenia/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Policjanci z bydgoskiego Błonia pomogli samotnej seniorce, która ma problemy z poruszaniem się. Sama nie była w stanie pójść po jedzenie ani przetrwać dłużej bez opieki.

Dyżurny Komendy Miejskiej odebrał telefon od starszej kobiety, która od kilku dni pozostawała bez opieki i jedzenia.



- Pod wskazany adres przy ulicy Szubińskiej zostali skierowani policjanci z Błonia, którzy w mieszkaniu zastali 77-latkę. Okazało się, że ma bardzo duże trudności z poruszaniem się, nie była w stanie przygotować sobie posiłków, picia ani pójść do sklepu, by kupić artykuły spożywcze niezbędne do codziennego funkcjonowania. W tym stanie przez tydzień pozostawała bez opieki, gdyż jej dotychczasowa opiekunka zmieniła pracę. Seniorka nie wiedziała, jak może uzyskać jakąkolwiek pomoc - relacjonuje nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.



Policjanci w pierwszej kolejności zadbali o egzystencjalne potrzeby kobiety, a następnie poszli do pobliskiego sklepu i kupili najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, po czym przygotowali jej kanapki i picie. Skontaktowali się również z pracownikiem opieki społecznej i przekazali potrzebne informacje, by zapewnić 77-latce stałą pomoc.