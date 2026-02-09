Ponad 14 tysięcy osób w regionie z wyższą emeryturą. ZUS przelicza świadczenia

2026-02-09, 07:40  Agata Raczek/Redakcja
Nowe zasady dotyczą około 265 tys. osób w całym kraju / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Nowe zasady dotyczą około 265 tys. osób w całym kraju / Fot. Pixabay / ilustracyjne

- Świadczenia wzrosną średnio o ponad 200 zł miesięcznie - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelicza tzw. emerytury czerwcowe. Dla większości świadczeniobiorców oznacza to realną podwyżkę. Średnio o ponad 200 zł miesięcznie.

- ZUS przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009-2019, a także renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te same zasady. Seniorzy nie muszą robić absolutnie nic, ponieważ ZUS robi to z urzędu. Po przeliczeniu świadczenia ZUS wyda nową decyzję. Jeżeli w wyniku przeliczenia kwota okaże się niższa, emerytura pozostanie na dotychczasowym poziomie - mówi Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. - Emerytury czerwcowe są obecnie przeliczane, ponieważ w latach 2009-2019 były ustalane na niekorzystnych dla ubezpieczonych zasadach waloryzacji składek. Świadczenia przyznawane w czerwcu były zaniżone w porównaniu z tymi, które wyliczano osobom, przechodzącym na emeryturę w innych miesiącach - dodaje.

Teraz ZUS stosuje rozwiązania analogiczne do tych, które obowiązują przy ustalaniu emerytury w maju, jeśli jest to korzystniejsze, a następnie waloryzuje świadczenia.

Nowe zasady dotyczą około 265 tys. osób w całym kraju. W województwie kujawsko-pomorskim obejmują 14,5 tys. osób.

Mówi Krystyna Michałek

Region

Jacek Trela: Jeśli ktoś chce mieć coś wyjątkowego, idzie do rzemieślnika [Rozmowa Dnia]

Jacek Trela: Jeśli ktoś chce mieć coś wyjątkowego, idzie do rzemieślnika [Rozmowa Dnia]

2026-02-09, 08:57
Utrudnienia na drodze krajowej nr 80. Wielki korek na wjeździe do Bydgoszczy

Utrudnienia na drodze krajowej nr 80. Wielki korek na wjeździe do Bydgoszczy

2026-02-09, 07:51
Jak dawniej gotowano na ziemi bydgoskiej Jakie zioła wykorzystywano Oto kuchnia o posmaku etno

Jak dawniej gotowano na ziemi bydgoskiej? Jakie zioła wykorzystywano? Oto kuchnia o posmaku etno

2026-02-09, 06:50
Toruńscy ratownicy wodni zawieźli karmę psom ze schroniska w Ostrowitem. Chłopaki na medal [zdjęcia]

Toruńscy ratownicy wodni zawieźli karmę psom ze schroniska w Ostrowitem. „Chłopaki na medal” [zdjęcia]

2026-02-08, 21:30
W toruńskim Młynie Wiedzy można dotykać, próbować, sprawdzać naukowe teorie. To propozycja na ferie

W toruńskim Młynie Wiedzy można dotykać, próbować, sprawdzać naukowe teorie. To propozycja na ferie!

2026-02-08, 20:00
Cenne ślady historii na dawnej pruskiej ujeżdżalni koni w Toruniu. Przetrwały choćby koniowiązy

Cenne ślady historii na dawnej pruskiej ujeżdżalni koni w Toruniu. Przetrwały choćby koniowiązy

2026-02-08, 18:30
Dwie kobiety zostały zaatakowane na Błoniu w Bydgoszczy. Są zarzuty dla 31-latka

Dwie kobiety zostały zaatakowane na Błoniu w Bydgoszczy. Są zarzuty dla 31-latka

2026-02-08, 16:58
W poszukiwaniu przyszłych medalistów wybraliśmy się na lodowisko. Łyżwy dają wolność [zdjęcia, wideo]

W poszukiwaniu przyszłych medalistów wybraliśmy się na lodowisko. „Łyżwy dają wolność” [zdjęcia, wideo]

2026-02-08, 16:00
Prawie 140 osób wystartowało w ostatnim biegu na orientację w tym sezonie. Las był ich [zdjęcia]

Prawie 140 osób wystartowało w ostatnim biegu na orientację w tym sezonie. Las był ich! [zdjęcia]

2026-02-08, 14:30

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę