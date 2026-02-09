Ponad 14 tysięcy osób w regionie z wyższą emeryturą. ZUS przelicza świadczenia

2026-02-09, 07:40 Agata Raczek/Redakcja

Nowe zasady dotyczą około 265 tys. osób w całym kraju / Fot. Pixabay / ilustracyjne

- Świadczenia wzrosną średnio o ponad 200 zł miesięcznie - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelicza tzw. emerytury czerwcowe. Dla większości świadczeniobiorców oznacza to realną podwyżkę. Średnio o ponad 200 zł miesięcznie.



- ZUS przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009-2019, a także renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te same zasady. Seniorzy nie muszą robić absolutnie nic, ponieważ ZUS robi to z urzędu. Po przeliczeniu świadczenia ZUS wyda nową decyzję. Jeżeli w wyniku przeliczenia kwota okaże się niższa, emerytura pozostanie na dotychczasowym poziomie - mówi Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. - Emerytury czerwcowe są obecnie przeliczane, ponieważ w latach 2009-2019 były ustalane na niekorzystnych dla ubezpieczonych zasadach waloryzacji składek. Świadczenia przyznawane w czerwcu były zaniżone w porównaniu z tymi, które wyliczano osobom, przechodzącym na emeryturę w innych miesiącach - dodaje.



Teraz ZUS stosuje rozwiązania analogiczne do tych, które obowiązują przy ustalaniu emerytury w maju, jeśli jest to korzystniejsze, a następnie waloryzuje świadczenia.



Nowe zasady dotyczą około 265 tys. osób w całym kraju. W województwie kujawsko-pomorskim obejmują 14,5 tys. osób.