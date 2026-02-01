Przyszła tylko dla zabawy, a wyszła z tytułem królewskim. Anna Fabiszak jest Miss 80+ [wideo]

2026-02-01, 20:49 Monika Siwak/Redakcja

Anna Fabiszak, Miss 80+ 2025 roku/fot. Monika Siwak

83-letnia Anna Fabiszak z tytułem Miss 80 +. Najstarsza, 102 letnia pani Kunegunda Gajewska została wybrana Miss Publiczności przez entuzjastycznie reagującą widownię. Pierwsza wicemiss to Elżbieta Frankus. Konkurs odbył się w niedzielę w Politechnice Bydgoskiej.

W konkursie wystartowało 13 kobiet. Prezentowały się w trzech układach choreograficznych w sukniach i strojach sportowych.



Miss 80+, Anna Fabiszak każdy dzień zaczyna od gimnastyki, w wolnych chwilach czyta książki, latem pielęgnuje ogród. Kocha muzykę i taniec, a nuda jest jej zupełnie obca.



- Przyszłam tu tylko dla zabawy. Zabawa zakończyła się właśnie tak. Jestem zaskoczona taką przygodą. Ktoś mi podpowiedział, że mam się zgłosić. Wybrałam się na spotkanie organizacyjne, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Pani, która organizowała konkurs przekonała mnie, by jedna się zgłosić. Nie było trudno.



Pani Anna od otrzymania dyplomu, aż do emerytury pracowała na stanowisku związanym z finansami w Urzędzie Wojewódzkim.



Pomysłodawczynią konkursu jest Bernadeta Michałek ze Stowarzyszenia Fordońska Kopalnia Pomysłów. Zapowiada kolejną edycję konkursu. Do tegorocznej edycji zgłosiły się kobiety m.in. z Bydgoszczy, Nakła i Warszawy



W jury zasiadali m.in. przedstawiciele Politechniki, ratusza, poseł i szefowa zespołu ludowego.