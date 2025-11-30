Piękno się nie starzeje! Kandydatki do tytułu Miss 80+ już szykują się do finału [zdjęcia]

2025-11-30, 10:00 Tatiana Adonis/Redakcja

To pani Kunegunda Gajewska z gminy Sicienko. Do konkursu zgłosiła ją wnuczka Katarzyna/fot. Tatiana Adonis

W Bydgoszczy trwają przygotowania do trzeciej edycji wyborów Miss 80+. O tytuł będzie się starać 15 pań. Najstarsza z nich w grudniu skończy 102 lata.

To pani Kunegunda Gajewska z gminy Sicienko. Do konkursu zgłosiła ją wnuczka Katarzyna.

- Babcia o tym, że jest zapisana dowiedziała się dopiero 10 minut temu, w samochodzie i była na mnie trochę zła, że się nie przygotowała - mówi pani Katarzyna.

- Jestem bardzo wzruszona, że coś takiego jeszcze mnie spotkało, że gdzieś chcą zapraszać starą babcię. Nie każdy tego doczeka - mówiła pani Kunegunda Gajewska.



Bernadeta Michałek ze Stowarzyszenia Fordońska Kopalnia Pomysłów, organizatora wydarzenia, przekazała, że jest już komplet pań. - Nawet mamy dwie panie rezerwowe. Kandydatki są z Bydgoszczy, z Nakła nad Notecią, z Poznania, z Pawłówka i jest pani z Krakowa.



- Jestem Elżbieta, mam 84 lata. W ubiegłym roku się przyglądałam, o co tu chodzi i mi się to podobało. Myślę sobie: a co mi tam - mogę...

- Rozalia 81lat - to jest dla mnie motywacja, ja muszę wyjść z domu. Po prostu wychodzę do ludzi... - mówiły uczestniczki konkursu piękności.



Finał konkursu 1 lutego 2026 roku w auli Politechniki Bydgoskiej.