Uczą się kroków, wybierają sukienki. Trwają przygotowania do wyborów Miss 80 plus [zdjęcia]

2026-01-11, 18:20 Tatiana Adonis/Redakcja

W ten weekend panie uczyły się układów choreograficznych oraz wybierały sukienki na czerwony dywan/fot. Tatiana Adonis

Kandydatki nie marnują ani chwili, bo do finału coraz mniej czasu. W ten weekend panie uczyły się układów choreograficznych oraz wybierały sukienki na czerwony dywan.

- W finałowy wieczór zobaczymy panie w trzech odsłonach - mówi Bernadeta Michałek z Fordońskiej Kopalni Pomysłów, organizatorka wydarzenia. - Zobaczymy nasze kandydatki w sukienkach koktajlowych, w strojach sportowych, a do koronacji wyjdą w pięknych sukienkach wieczorowych...



Finał konkursu 1 lutego 2026 roku w auli Politechniki Bydgoskiej. O tytuł będzie się starać 14 pań, z których najstarsza ma 102 lata.



Więcej w nagraniu Tatiany Adonis - niżej: