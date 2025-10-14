Piękno nie zna wieku. W Bydgoszczy rozpoczął się nabór do konkursu Miss 80+. Znamy wymagania

2025-10-14, 18:36 Tatiana Adonis / Redakcja

Ubiegłoroczne wybory Miss 80+ cieszyły się sporym powodzeniem. Sala Politechniki Bydgoskiej była pełna. / Fot. Olfactorium / archiwum PR PiK

Wiek to tylko liczba - przekonują organizatorzy Wyborów Miss 80+ i zachęcają panie do udziału w konkursie. W lutym przyszłego roku czeka nas już trzecia edycja tego wydarzenia.

- Pierwsze kandydatki już się zgłosiły, czekamy na kolejne - mówi Bernadeta Michałek ze Stowarzyszenia Fordońska Kopalnia Pomysłów. - Zgłaszają się również panie spoza Bydgoszczy: Katowice, Kraków, Wrocław, Łodź...



Na kandydatki czeka piętnaście miejsc.



- Warunkiem uczestnictwa - oprócz ukończenia 80 roku życia - jest mobilność oraz dostępność - mówi Bernadeta Michałek.



Kandydatki będą uczyć się choreografii w szkole tańca, więc muszą uczestniczyć w próbach. A żeby w dniu finału mogły błyszczeć na scenie, to dyspozycji będą miały cały sztab specjalistów od urody.



Górnej granicy wiekowej nie ma. W poprzedniej edycji konkursu najstarsza uczestniczka konkursu miała 90 lat. W tym roku wpłynęło już zgłoszenie od pani, która ma 92 lata.



Kolejna edycja wyborów miss 80+ odbędzie się na Politechnice Bydgoskiej. Panie, które chciałyby wziąć udział w konkursie mogą się kontaktować ze Stowarzyszeniem Fordońska Kopalnia Pomysłów.