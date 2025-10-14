Piękno nie zna wieku. W Bydgoszczy rozpoczął się nabór do konkursu Miss 80+. Znamy wymagania

2025-10-14, 18:36  Tatiana Adonis / Redakcja
Ubiegłoroczne wybory Miss 80+ cieszyły się sporym powodzeniem. Sala Politechniki Bydgoskiej była pełna. / Fot. Olfactorium / archiwum PR PiK

Ubiegłoroczne wybory Miss 80+ cieszyły się sporym powodzeniem. Sala Politechniki Bydgoskiej była pełna. / Fot. Olfactorium / archiwum PR PiK

Wiek to tylko liczba - przekonują organizatorzy Wyborów Miss 80+ i zachęcają panie do udziału w konkursie. W lutym przyszłego roku czeka nas już trzecia edycja tego wydarzenia.

- Pierwsze kandydatki już się zgłosiły, czekamy na kolejne - mówi Bernadeta Michałek ze Stowarzyszenia Fordońska Kopalnia Pomysłów. - Zgłaszają się również panie spoza Bydgoszczy: Katowice, Kraków, Wrocław, Łodź...

Na kandydatki czeka piętnaście miejsc.

- Warunkiem uczestnictwa - oprócz ukończenia 80 roku życia - jest mobilność oraz dostępność - mówi Bernadeta Michałek.

Kandydatki będą uczyć się choreografii w szkole tańca, więc muszą uczestniczyć w próbach. A żeby w dniu finału mogły błyszczeć na scenie, to dyspozycji będą miały cały sztab specjalistów od urody.

Górnej granicy wiekowej nie ma. W poprzedniej edycji konkursu najstarsza uczestniczka konkursu miała 90 lat. W tym roku wpłynęło już zgłoszenie od pani, która ma 92 lata.

Kolejna edycja wyborów miss 80+ odbędzie się na Politechnice Bydgoskiej. Panie, które chciałyby wziąć udział w konkursie mogą się kontaktować ze Stowarzyszeniem Fordońska Kopalnia Pomysłów.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Oto nowi konsultanci w ochronie zdrowia. To oni będą doradzać wojewodzie w najważniejszych sprawach

Oto nowi konsultanci w ochronie zdrowia. To oni będą doradzać wojewodzie w najważniejszych sprawach

2025-10-14, 19:41
Katedra Biofizyki Collegium Medicum w Bydgoszczy uroczyście świętowała swoje 40-lecie

Katedra Biofizyki Collegium Medicum w Bydgoszczy uroczyście świętowała swoje 40-lecie

2025-10-14, 17:24
Gęsta mgła w regionie. Synoptycy ostrzegają widoczność może spaść do 200 metrów

Gęsta mgła w regionie. Synoptycy ostrzegają – widoczność może spaść do 200 metrów

2025-10-14, 16:35
20-latek zaatakował kuriera i ukradł towar. Wpadł w ręce bydgoskich policjantów. Grozi mu 20 lat więzienia

20-latek zaatakował kuriera i ukradł towar. Wpadł w ręce bydgoskich policjantów. Grozi mu 20 lat więzienia

2025-10-14, 15:30
Artystyczna wieś Brzózki w gminie Szubin została jednym z Cudów Polski

Artystyczna wieś Brzózki w gminie Szubin została jednym z Cudów Polski!

2025-10-14, 14:23
Kryjówka na strychu to za mało. Policja z Inowrocławia złapała 40-latka, poszukiwanego listem gończym

Kryjówka na strychu to za mało. Policja z Inowrocławia złapała 40-latka, poszukiwanego listem gończym

2025-10-14, 13:29
Kolejna awaria numeru alarmowego w ostatnim czasie. Problemy były również w regionie

Kolejna awaria numeru alarmowego w ostatnim czasie. Problemy były również w regionie

2025-10-14, 12:36
Poseł PiS Krzysztof Szczucki bez wpisu na listę adwokatów

Poseł PiS Krzysztof Szczucki bez wpisu na listę adwokatów

2025-10-14, 11:46
Symulacja ataku na teren Bazy Paliw. Ćwiczenia terytorialsów w gminie Łubianka [zdjęcia]

Symulacja ataku na teren Bazy Paliw. Ćwiczenia „terytorialsów” w gminie Łubianka [zdjęcia]

2025-10-14, 10:59

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę