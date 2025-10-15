Zainteresuj się starszą sąsiadką lub sąsiadem! Bydgoski MOPS kontra samotność seniorów

2025-10-15, 19:16  Tatiana Adonis/Redakcja
Akcja pod hasłem „Osamotnienie – ból, którego nikt nie rozumie” ma zwrócić naszą uwagę na problem samotności wśród osób starszych/fot. materiały MOPS

Bądźmy uważni na seniorów, dostrzegajmy ich wokół siebie - to przesłanie kampanii przygotowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Akcja pod hasłem „Osamotnienie – ból, którego nikt nie rozumie” ma zwrócić naszą uwagę na problem samotności wśród osób starszych.

Osamotnienie może zwiększać ryzyko depresji, izolacji społecznej i odbierać sens życia.
- Badania wskazują, że próby samobójcze kończące się tragedią, najczęściej dotyczą seniorów - mówi Marta Frankowska, rzeczniczka Bydgoskiego MOPS-u. I dodaje, że zwykle dzieje się tak, w efekcie rozluźnienia relacji międzyludzkich.

- Nie chcemy być niewidzialni - mówi 79-letnia pani Longina, która przyznaje, że kiedyś czuła się osamotniona. - Miałam bardzo tragiczne myśli, i dlatego nieraz jest bardzo dobrze, gdy ktoś z sąsiadów zainteresuje się.

- Rozejrzyjmy się, czy nie ma w naszym otoczeniu takiej babci, takiego dziadka, którzy całe dnie spędzają we własnym mieszkaniu. Zapytajmy takiego sąsiada, czy czegoś nie potrzebuje, czy możemy mu zrobić zakupy a jeżeli nie jesteśmy w stanie pomóc samodzielnie, zwróćmy się do ośrodka pomocy społecznej. Reagujmy, bo zaszkodzić nie możemy - możemy tylko pomóc - podkreśla Marta Frankowska.

W ramach kampanii, MOPS przygotował plakaty i ulotki zachęcające bydgoszczan do zaangażowania i informujące. w jaki sposób mogą wspierać samotnych seniorów. Będzie je można znaleźć m.in. w tramwajach, taksówkach oraz na cyfrowych tablicach informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej.

Warto wiedzieć:

  • 1 października przypadał Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
  • 20 października to Europejski Dzień Seniora
  • 14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Seniora i Ogólnopolski Dzień Seniora

Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Relacja Tatiany Adonis

